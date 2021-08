Status als topscorer levert Lars Veldwijk nieuw contract op in Zuid-Korea

Maandag, 30 augustus 2021 om 12:29 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:37

Lars Veldwijk blijft Suwon FC trouw. De inmiddels dertigjarige aanvaller meldt via zijn Instagram-pagina dat hij zijn contract bij de club uit Zuid-Korea heeft verlengd, al gaat de boomlange spits niet specifiek in op de looptijd van de nieuwe verbintenis. Transfermarkt echter weet te melden dat Veldwijk in de nieuwe situatie tot 31 december 2022 vastligt bij Suwon FC.

Veldwijk, met veertien doelpunten momenteel topscorer van de Zuid-Koreaanse K-League, ruilde Sparta Rotterdam in januari 2020 in voor Jeonbuk Hyundai. Een halfjaar later alweer tekende de oud-aanvaller van FC Volendam, FC Utrecht, FC Groningen, PEC Zwolle, FC Dordrecht en Excelsior een contract bij zijn huidige werkgever. Met hulp van de trefzeker Veldwijk wist Suwon FC het hoogste niveau in Zuid-Korea te bereiken en momenteel bezet men een fraaie derde plaats.

Op Instagram is te zien hoe Veldwijk al lachend en op verschillende locaties poseert met het shirt van Suwon FC, met daarop de tekst 'contractverlenging'. Onder meer de profvoetballers Randy Wolters, Marvin Peersman, Thomas Lam en Ragnar Prince feliciteren Veldwijk in de comments met zijn nieuwe contract in Zuid-Korea.