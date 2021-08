Manchester City weet na een jaar al genoeg en verlengt tot 2027

Maandag, 30 augustus 2021 om 11:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:50

Manchester City lijkt veel vertrouwen te hebben in Ruben Días. De regerend landskampioen, zaterdag nog met 5-0 te sterk voor Arsenal, maakt maandag wereldkundig dat de Portugese centrumverdediger zijn contract in het Etihad Stadium heeft verlengd tot medio 2027. De oude verbintenis van Días bij Manchester City liep door tot de zomer van 2026. Verschillende Engelse media melden dat er een verdubbeling zal plaatsvinden van het oude salaris van omgerekend 100.000 euro per week.

Días werd vorig jaar september door Manchester City voor 68 miljoen euro overgenomen van Benfica en in zijn eerste seizoen in de Premier League groeide de mandekker uit tot een vaste waarde voor manager Josep Guardiola. De miljoenenaanwinst kwam tot vijftig wedstrijden in alle competities namens the Citizens. Días veroverde met Manchester City de landstitel en EFL Cup en reikte tot de finale van de Champions League. In de eindstrijd bleek Chelsea echter met 0-1 te sterk.

We are delighted to announce that @rubendias has signed a new six-year contract! ?? Having joined from Benfica last September, Dias’ new deal will keep him at the Club through until the summer of 2027. ?? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re — Manchester City (@ManCity) August 30, 2021

"Ik ben erg gelukkig met het nieuwe contract", reageert Días, vorig jaar uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Premier League. Daarnaast werd de Portugees onlangs verkozen tot de beste verdediger in de Champions League van afgelopen seizoen. "Ik heb van elke minuut genoten sinds mijn komst naar Manchester City. Voor deze club uitkomen heeft al mijn verwachtingen overtroffen en het is echt geweldig om deel uit te mogen maken van deze geweldige selectie."

"Ik wil Pep (Guardiola, red.) en de technische staf hartelijk danken voor hun hulp bij mijn ontwikkeling en voor het feit dat ze mij constant blijven uitdagen", zo vervolgt Días zijn uitleg na het zetten van de handtekeningen. "Wat we vorig seizoen als selectie hebben gepresteerd is echt ongelooflijk en het heeft de honger naar succes alleen nog maar groter gemaakt. Ik wil daar de komende jaren zeker mijn steentje aan bijdragen."