Feyenoord slaat volgende slag met nieuw contract Geertruida

Maandag, 30 augustus 2021 om 10:04 • Yanick Vos • Laatste update: 10:17

Lutsharel Geertruida blijft bij Feyenoord. De rechtsbenige verdediger heeft een mondeling akkoord bereikt met zijn huidige werkgever over een contract tot medio 2024, zo bevestigen de Rotterdammers maandag via de officiële kanalen. De huidige verbintenis van Geertruida liep volgend jaar af. “Het is mooi dat we er uit zijn gekomen”, aldus technisch directeur Frank Arnesen.

Feyenoord hoopte al langer te verlengen met de verdediger. Eerder ketste een deal af vanwege forse eisen van Geertruida, maar nieuwe gesprekken hebben geleid tot een nieuwe driejarige overeenkomst. Arnesen zegt op de clubwebsite dat Feyenoord veelbelovende jonge spelers graag langdurig aan zich wil binden. "Dat was ons al gelukt met spelers als Orkun Kökcü en Luis Sinisterra, en recent ook met Tyrell Malacia en Justin Bijlow. Het feit dat we Lutsharel aan dat rijtje toe kunnen voegen is een zeer positief gegeven. Hij is de afgelopen jaren met sprongen vooruit gegaan en we zijn ervan overtuigd dat hij, zodra hij weer helemaal fit is, die ontwikkeling door gaat zetten.”

“Als jongen hier opgegroeid in Rotterdam-Zuid is er niets mooiers dan het vooruitzicht dat ik de komende jaren het shirt van Feyenoord blijf dragen en me hier bij de club verder kan ontwikkelen”, laat Geertruida in een reactie weten. “Mijn insteek is vanaf het eerste moment geweest om bij deze prachtige club te blijven. Vandaar dat ik ook zo blij ben dat de club en ik vandaag kunnen bevestigen dat er een mondeling akkoord is. Met mijn herstel gaat het de goede kant op. Ik voel dat ik sterker ben geworden en kan niet wachten om er zo snel als mogelijk weer te staan en in de mooie volle Kuip te spelen.”

Geertruida is momenteel herstellende van een knieblessure. Eerder meldde RTV Rijnmond dat de 21-jarge verdediger in september terug wordt verwacht bij Feyenoord. De jeugdinternational maakte in 2017 zijn debuut in het eerste elftal. In het seizoen 2020/21 beleefde hij zijn grote doorbraak. Hij eindigde het seizoen met acht doelpunten en twee assists in alle competities.