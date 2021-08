De Boer zet vraagtekens bij oproep Van Gaal: ‘Dat heeft hij niet’

Maandag, 30 augustus 2021 om 09:52 • Rian Rosendaal

Louis van Gaal vindt het niet meer dan logisch dat Devyne Rensch is opgenomen in de definitieve selectie van Oranje voor de aanstaande WK-kwalificatiewedstrijden. Ronald de Boer en Kenneth Perez zetten echter vraagtekens bij het selecteren van de rechtsbenige verdediger van Ajax. Rensch is geen basisspeler in Amsterdam en mist momenteel ritme, zo luidt het oordeel van de analisten.

"Wat ik gek vind: Van Gaal heeft het altijd over ritme", zo opent De Boer in zijn rol van analist in de studio van ESPN. "Je moet als speler ritme hebben, maar dat heeft Rensch niet. Heel weinig, dus ik begrijp de keuze niet. Ik denk dat we het er allemaal mee eens zijn dat Rensch een geweldige speler is voor de toekomst. Hij kan linksback en rechtsback spelen en heeft in de jeugd altijd centraal gespeeld. En ook op het middenveld. Als je hem als rechtsback ziet, dan zie je hem elke keer er overheen denderen. Dus hij heeft ook gewoon de longinhoud en de drive."

Collega-analist Perez vindt niet dat Van Gaal spelers moet selecteren voor Oranje alleen maar omdat ze over veel potentieel beschikken. "Daar heb je geen tijd voor, want het zijn cruciale wedstrijden." De Boer zit wat dat betreft op een lijn met Perez. "Rensch gaat voorlopig niet spelen bij Ajax, want Noussair Mazraoui doet het fantastisch. Het voordeel van Rensch is wel dat hij aan alle kanten kan spelen, dus je hebt een multifunctionele speler. Daar kan Van Gaal hem dus voor gebruiken. Waarschijnlijk zijn er weinig smaken waar Van Gaal van denkt: Dan zet ik liever mijn kaarten op hem."

Van Gaal legde vrijdag op de persconferentie uit waarom Rensch in de definitieve Oranje-selectie is opgenomen. "Hij kan links en rechts spelen, dat maakt hem eigenlijk weinig uit." De trainer vertelde dat hij zijn spelers selecteert op basis van vier ‘hoofdmomenten’: “Momenten bij balbezit, omschakeling naar balverlies, balverlies en omschakeling naar balbezit. Zijn gedrag (dat van Rensch, red.) in de vier hoofdmomenten heeft de doorslag gegeven.”

Rensch heeft bij Ajax op de backposities te maken met concurrentie van Mazraoui en Nicolás Tagliafico. “Ik vecht elke dag voor mijn plek. En dan is het aan de trainer of hij me opstelt of niet. Mijn voordeel is wel dat ik op meerdere posities inzetbaar ben. Bovendien wordt het een lang en druk seizoen. Dus mijn kansen gaan echt wel komen. Ik heb vorig seizoen laten zien wat ik kan, want ook Europees stond ik mijn mannetje. De trainer weet dat ik er sta als dat moet”, aldus Rensch.