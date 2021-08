Spaanse kranten werkelijk lyrisch over ‘leiders’ Depay en De Jong

Maandag, 30 augustus 2021 om 09:05 • Rian Rosendaal

Memphis Depay kent een bevredigende start van zijn avontuur bij Barcelona. De Oranje-international is de eerste speler sinds Cesc Fàbregas in 2011 die in zijn eerste drie competitiewedstrijden steeds bij minstens een doelpunt betrokken is. Depay scoorde ook zondagavond tegen Getafe (2-1 overwinning) en na afloop wordt de van Olympique Lyon overgenomen aanvaller bedolven onder de complimenten.

'Weer Memphis', kopt Mundo Deportivo een dag na de krappe zege van Barcelona in het Camp Nou. Sport is van mening dat de Nederlandse aanvaller een 'opwindende speler'' is. Marca kiest niet voor Depay op de cover, maar gaat voor de aan Real Madrid gelinkte Kylian Mbappé. Desondanks zijn er in deze Spaanse krant ook complimenten voor de Barcelona-aanvaller. "Memphis is nu al het nieuwe idool van het Camp Nou."

Technisch directeur Ramón Planes geeft na afloop van de wedstrijden van Barcelona altijd commentaar. De bestuurder was uiteraard zeer te spreken over de prestatie van Depay tegen Getafe. "Dit is waarom we hem hebben aangetrokken deze zomer", aldus de enthousiaste Planes. "Memphis is een speler die echt het verschil kan maken. We zijn blij dat hij dit soort dingen bijdraagt." Depay meldt zich deze week bij het Nederlands elftal voor de drie interlands in het kader van de WK-kwalificatie. Hij hervat de competitie met Barcelona op 11 september tegen Sevilla.

Hetzelfde geldt voor Frenkie de Jong, die door Mundo Deportivo wordt omschreven als een 'leider'. "Het spel van Barcelona is afhankelijk van de Nederlandse spelers. Frenkie de Jong had weer een goed contact met Memphis. Hij maakte wederom een geweldig doelpunt en liet tevens zijn klasse weer zien. De beste aanvallende acties bij Barcelona gingen via Memphis. Hij is momenteel dé man voorin." Sport is onder de indruk van de rust die De Jong uitstraalt op het middenveld van Barcelona. "Met een afgemeten pass had hij een belangrijk aandeel in de winnende treffer van Memphis. Daarnaast bracht hij rust in het spel toen Barcelona dat echt nodig had."

?? Memphis is the first Barça player since Cesc Fàbregas in 2011 to have at least one goal contribution in each of his first three La Liga appearances. Playmaker. ?????? pic.twitter.com/pdTWivRAUP — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 29, 2021

Sport denkt dat Barcelona een goede keuze heeft gemaakt met het aantrekken van Depay deze zomer. "Hij loopt over van persoonlijkheid, al mist hij soms de balans. Memphis kookt en eet het dan zelf op. Hij was beslissend op het moment dat het er slecht begon uit te zien voor Barcelona tegen Getafe." Volgens Marca trekt Memphis duidelijk de leidersrol naar zich toe bij zijn nieuwe club. "Hij maakte het winnende doelpunt na een schitterende actie, toen zijn elftal hem het hardste nodig had. Op dat moment slaagden de Catalanen er bijna niet in om kansen te creëren, maar Memphis bood uitkomst voor Barcelona", krijgt de aanvaller als compliment mee.