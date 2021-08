Veel clubs hikken tegen vraagprijs Ajax aan bij ‘interessant transferobject’

Maandag, 30 augustus 2021 om 07:54 • Yanick Vos • Laatste update: 08:12

Ajax lijkt geïnteresseerde clubs af te schrikken met de vraagprijs voor David Neres. Volgens De Telegraaf vinden veel clubs de Braziliaanse buitenspeler een ‘interessant transferobject’, maar is de gewenste transfersom van ruim twintig miljoen euro, bonussen en een percentage doorverkoop hen te gortig. Tot dusver is een club afgehaakt, heeft Leicester City zich nog niet officieel gemeld en begint de tijd te dringen voor Ajax en Neres.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars gaf zondagmiddag voor de camera van ESPN nog maar eens aan dat Neres mag vertrekken. Op de rechterflank heeft de Braziliaan met aankoop Steven Berghuis en zijn landgenoot Antony twee concurrenten voor zich. “Je ziet voorin dat de plekjes nu wel heel erg drukbezet zijn, dus wat dat betreft zou het goed zijn als daar wat gebeurt, ja”, aldus Overmars, volgens wie de kans klein is dat Neres na dinsdag, als in de meeste Europese landen de transfermarkt sluit, nog Ajacied is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Overmars zei dat hij ook rekening houdt met een vertrek van Nicolás Tagliafico. Daarnaast hoopt Ajax André Onana nog te slijten. Volgens de krant zijn twee clubs zeer concreet voor de doelman uit Kameroen. De keeper mag vanaf 4 september weer trainen bij Ajax, na zijn dopingschorsing. Ten Hag weet niet of hij Onana nog kan verwelkomen op het trainingsveld op De Toekomst. “Dat zien we dan wel weer, maar ik weet wat er speelt. Hij gaat nog wel, denk ik”, sprak de trainer zijn vermoeden uit.

Ten Hag verwacht dat Daramy de laatste aankoop is, al houdt hij een slag om de arm. “Maar je weet het met Overmars maar nooit”, zei hij lachend. “Misschien geeft hij de trainer nog een cadeau.” De trainer is in ieder geval blij met de komst van de buitenspeler, die voor maximaal dertien miljoen euro is overgenomen van FC Kopenhagen. “Mohamed brengt snelheid met de bal. Hij is een rechtsbenige speler, die vanaf links uit de voeten kan, maar ook aan de rechterkant kan spelen en zelfs in de spits”, aldus Ten Hag. “Hij is een welkome aanvulling op onze selectie. Zijn snelheid hebben we nodig, aan beide kanten.”