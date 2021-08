Driessen noemt gedrag Veerman ‘totaal ongepast’: ‘Hij mag niet zeuren’

Maandag, 30 augustus 2021 om 07:17 • Laatste update: 10:00

Joey Veerman steekt zijn vertrekwens bij sc Heerenveen niet onder stoelen of banken. De middenvelder heeft zich in de media meerdere keren uitgelaten over een mogelijke transfer. Zondag gaf hij aan dat AZ een bod van 4 à 4,5 miljoen euro op hem had gedaan, maar dat zijn werkgever vasthoudt aan een vraagprijs van 'rond de 8 miljoen'. Valentijn Driessen noemt het ‘totaal ongepast’ dat Veerman zich ‘verbaal en non-verbaal’ zo uitspreekt over zijn vertrekwens.

In zijn column voor De Telegraaf legt Driessen de situatie van Veerman naast die van Teun Koopmeiners. Laatstgenoemde gaf aan het begin van de zomer aan dat hij toe was aan een stap hogerop. Na de 3-1 overwinning op Heerenveen bevestigde hij in tranen dat zijn transfer naar Atalanta eindelijk rond was. AZ zou volgens de Italiaanse transfermarktexpert Gianluca Di Marzio akkoord zijn gegaan met een transfersom van veertien miljoen euro plus een doorverkooppercentage van onbekende hoogte.

“Het vertrek van Koopmeiners is voor AZ sportief een enorme aderlating. Tegelijk is deze transferzomer met de uitverkoop van eigen talenten een beloning voor het gevoerde beleid: spelers opleiden, waarde creëren en dan verkopen”, schrijft Driessen, doelend op de verkoop van Calvin Stengs (OGC Nice) en Myron Boadu (AS Monaco). “Heerenveen zoekt juist jonge pareltjes elders om ze in eigen huis verder te ontwikkelen en daarna voor de hoofdprijs van de hand te doen. Ook met succes. Joey Veerman is de volgende exponent van dit Friese succesbeleid.”

Zoals AZ de hoofdprijs voor Koopmeiners wilde ontvangen, zo vindt Driessen het logisch dat Heerenveen hetzelfde voornemen heeft in de situatie met Veerman. “Te pas en te onpas laat Veerman zich daarover verbaal en non-verbaal gaan. Totaal ongepast”, stelt hij. “Het is niet alleen de bedrijfsstrategie van Heerenveen, Veerman en zijn zaakwaarnemer waren er vorig jaar zelf bij toen ze een verlengd contract tegen betere voorwaarden tekenden zonder gelimiteerde transfersom. Veerman mag niet zeuren.”

AZ streek deze zomer 37 miljoen euro op met de verkoop van Myron Boadu (AS Monaco), Calvin Stengs (OGC Nice) en Marco Bizot (Stade Brest). Met de verkoop van Koopmeiners komt dat bedrag boven de vijftig miljoen euro te liggen. “Wil AZ hem echt inlijven, dan zal Huiberts een deel van de miljoeneninkomsten van Koopmeiners, Stengs en Boadu aanspreken om eruit te komen met Heerenveen. Dan kan Veerman in Alkmaar, dichtbij zijn woonplaats Volendam waar hij maar moeilijk buiten kan, een volgende carrièrestap maken”, aldus Driessen.