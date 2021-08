Raiola heeft haast met Ihattaren: ‘Ik zal er alles aan doen om dat voorkomen’

Maandag, 30 augustus 2021

Mino Raiola gaat er naar eigen zeggen alles aan doen om Mohamed Ihattaren een transfer te bezorgen. De zaakwaarnemer van de middenvelder laat aan De Telegraaf weten dat hij in de laatste dagen van de transferwindow wil voorkomen dat het negentienjarige talent op een dood spoor belandt. Daarmee reageert Raiola op uitspraken van PSV-trainer Roger Schmidt.

Ihattaren zat de allereerste officiële wedstrijd van het seizoen tegen Galatasaray (5-1 winst) op de bank en werd vlak daarna uit de selectie gezet. De middenvelder had zich vlak daarvoor ziek gemeld, maar reisde vervolgens wel af naar Monaco, om Raiola te bezoeken en te praten over zijn sportieve toekomst. OGC Nice en AS Monaco werden in die periode even genoemd als mogelijke bestemmingen. Zijn contract bij PSV loopt volgend jaar af. "Ik denk dat hij gaat vertrekken", zei Schmidt zaterdagavond na afloop van de 5-2 overwinning op FC Groningen tegen ESPN. Op de vraag of hij nog terugkeert bij zijn groep, antwoordde de Duitser kort en krachtig: "Nee."

Een nieuwe kans bij PSV zit er voor Ihattaren niet in. Raiola probeert in de komende dagen een transfer te bewerkstelligen. “Als het aan de trainer van PSV ligt, belandt Ihattaren op dood spoor. Ik zal er alles aan doen om dat voorkomen”, zegt Raiola in gesprek met de krant. Volgens PSV is er geen zicht op een bod van welke club dan ook. Ihattaren werd eerder dit jaar nog gelinkt aan Ajax, maar zondag liet directeur voetbalzaken Marc Overmars dat de PSV’er geen optie is geweest. In de meeste Europese competities sluit de transferwindow na dinsdag. In Rusland (7 september) en Turkije (8 september) hebben clubs nog langer de tijd om spelers te verhandelen.