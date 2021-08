Eigen goal in minuut 95 voorkomt heldenrol Danjuma tegen Atlético Madrid

Maandag, 30 augustus 2021 om 00:05 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:26

De ontmoeting tussen Atlético Madrid en Villarreal in LaLiga heeft zondagavond geen winnaar opgeleverd. Het duel leek door een treffer van invaller Arnaut Danjuma in 1-2 te eindigen, maar een kolderiek eigen doelpunt in minuut 95 zorgde voor een eindstand van 2-2. Het was voor de ploeg van trainer Diego Simeone hoe dan ook het eerste puntenverlies in de nieuwe voetbaljaargang. Villarreal wacht daarentegen nog altijd op de eerste driepunter.

Er was maar één ploeg die de dienst uitmaakte in de eerste helft en dat was Atlético. Het team van Simeone speelde intens voetbal, was agressief in de duels en dreigend in aanvallend opzicht, al ontbrak het aan scorend vermogen. De beste kans voor de regerend landskampioen was na ruim twintig minuten toen doelman Gerónimo Rulli en de paal een doelpunt van Thomas Lemar in de weg stonden. Lemar was in de eerste helft ook de beste speler van los Colchoneros, die richting de rust enigszins uitgeblust waren.

???????????? ?????????????? ?? De Nederlander valt in en schiet Villarreal opnieuw op voorsprong tegen Atlético! ????#ZiggoSport #LaLiga #AtletiVillarreal pic.twitter.com/9s3dUn1zvx — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 29, 2021

Het was Villarreal dat na 52 minuten de leiding nam in het Wanda Metropolitano. Yeremi Pino vloog over de rechterkant en gaf een goede pass richting Manu Trigueros, die de bal in één keer met de binnenkant van zijn voet in de bovenhoek achter Jan Oblak joeg: 0-1. Het was voor het team van Emery pas het eerste doelpunt in competitieverband, na doelpuntloze gelijke spelen tegen Granada en Espanyol.

De vreugde van Villarreal was van korte duur. Na een fout van Pervis Estupiñán bezorgde Ángel Correa de bal bij Luis Suarez, die Rulli passeerde en zijn eerste goal van het seizoen maakte: 1-1. Het was uiteindelijk Danjuma, na dik een uur spelen ingevallen, die het heerlijke duel een kwartier voor tijd aanvankelijk in het voordeel van Villarreal liet vallen. Na een fout van zowel Mario Hermoso als José Maria Giménez profiteerde Yeremi en was het uiteindelijk Danjuma die de bal in het strafschopgebied hoog achter Oblak schoot: 1-2.

?????? Villarreal geeft de zege in de slotseconde weg! ?? En hoe? Aïssa Mandi kopt de 2-2 in eigen goal...#ZiggoSport #LaLiga #AtletiVillarreal pic.twitter.com/ehpr1JFIxS — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 29, 2021

Atlético leek op de eerste nederlaag van dit seizoen af te stevenen, maar door een eigen doelpunt van Aïssa Mandi diep in blessuretijd pakte de regerend landskampioen toch nog een punt. Na een lange bal wilde de verdediger de bal terugkoppen op zijn eigen keeper, maar Rulli was uit zijn doel gekomen, waardoor de bal in het doel hobbelde: 2-2. Liefst zes teams hebben zeven punten na drie duels, waaronder Atlético, Real Madrid, Barcelona en Sevilla.