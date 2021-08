‘Feyenoord pakt door na domper en hoopt zaken te doen met Arsenal’

Zondag, 29 augustus 2021 om 23:23 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:26

Feyenoord gaat in gesprek met Arsenal over Reiss Nelson, zo weet Feyenoord Transfermarkt zondagavond te melden. Na het mislopen van de geblesseerd geraakte Amad Diallo hopen de Rotterdammers alsnog de gewenste versterking op huurbasis binnen te halen. Volgens de berichtgeving begeeft de interesse van Feyenoord in de 21-jarige rechtsbuiten zich ‘in de oriënterende fase’.

Nelson doorliep de jeugdopleiding van Arsenal en maakte in de zomer van 2018 op huurbasis de overstap naar TSG 1899 Hoffenheim. In de Bundesliga kwam hij in 23 optredens tot 7 goals en een assist, voordat hij een jaar later terugkeerde bij the Gunners. Hoewel hij in het seizoen 2019/20 met negentien Premier League-optredens nog regelmatig in actie mocht komen, belandde de vleugelaanvaller afgelopen jaargang op een zijspoor bij Arsenal. In het huidige seizoen kwam Nelson tot een invalbeurt in het verloren uitduel met Brentford (2-0). Transfermarkt schat zijn marktwaarde op negen miljoen euro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Eerder op de avond kreeg Feyenoord een flinke domper te verwerken, toen het te horen kreeg dat Diallo tijdens een training geblesseerd geraakt is en waarschijnlijk een maand aan de kant staat. Feyenoord en Manchester United hadden een akkoord over een huurovereenkomst voor de rest van het seizoen. Een fikse aderlating, daar de transfermarkt dinsdagavond zal sluiten.

"Hij is geblesseerd geraakt, het gaat niet door’', vertelde technisch directeur Frank Arnesen zondag aan het Algemeen Dagblad. "Jammer, alles was rond. Ik heb veel met de mensen bij Manchester United gesproken, maar het is verstandiger om hem bij die club te laten herstellen. Het kan wel even duren voor hij terug is." Diallo genoot ook belangstelling uit de Premier League en Bundesliga, maar de keuze van de jonge buitenspeler viel op Feyenoord. Diallo maakte in januari van dit jaar de overstap van Atalanta naar Manchester United voor een bedrag van circa 21,3 miljoen euro.