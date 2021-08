Carlos Vinícius verschijnt op de radar bij PSV in zoektocht naar aanvaller

Zondag, 29 augustus 2021 om 22:58 • Chris Meijer • Laatste update: 23:14

PSV is in de markt voor Carlos Vinícius, zo weten en het Eindhovens Dagblad en TVI te melden. Volgens de Portugese televisiezender zijn verder Eintracht Frankfurt en Zenit in de markt voor de 26-jarige spits van Benfica, voor wie de Eindhovenaren het meest concreet zouden zijn. Het Eindhovens Dagblad schrijft dat PSV Vinícius wil huren van de Portugese club die ten koste van de Eindhovenaren de groepsfase van de Champions League bereikte.

Vinícius werd vorig seizoen door Benfica verhuurd aan Tottenham Hotspur, waar hij in 22 wedstrijden tot 10 doelpunten en 3 assists kwam. The Spurs hadden een optie tot koop ter waarde van 45 miljoen euro, maar besloten deze niet te lichten. Benfica-trainer Jorge Jesus liet eerder al weten dat Vinícius ondanks een tot medio 2024 lopend contract niet in zijn plannen voorkomt, waardoor hij in de laatste dagen van de transferwindow nog mag verkassen. De spits zat wel op de reservebank tijdens de wedstrijden in de voorronde van de Champions League tegen PSV en Spartak Moskou, waarin hij overigens geen minuten maakte.

De enige minuten die de Braziliaan dit seizoen maakte, was toen hij tegen FC Arouca in de 84e minuut werd ingebracht. Vinícius behoorde zondag niet tot de wedstrijdselectie voor de competitiewedstrijd van Benfica tegen Tondela. Het Eindhovens Dagblad schrijft dat PSV in de zoektocht naar een nieuwe aanvaller op meerdere borden schaakt. Eerder werden onder meer Mergim Berisha, Luuk de Jong en Mostafa Mohamed genoemd als mogelijke versterkingen voor de voorste linie van PSV, waarvoor trainer Roger Schmidt met Eran Zahavi eigenlijk maar één diepe spits heeft.

Schmidt liet zaterdagavond weten dat De Jong niet naar PSV zal komen. "Niet dit jaar. Natuurlijk is hij een geweldige speler met een fantastische historie bij PSV, maar hij komt dit seizoen niet naar ons", sprak de trainer van PSV. De Eindhovenaren willen in het slot van de transferwindow mogelijk ook nog een middenvelder aan de selectie toevoegen. In de zoektocht naar een opvolger voor de naar Borussia Dortmund vertrokken Donyell Malen zet PSV hoog in met de poging om Vinícius te huren, al is het volgens het Eindhovens Dagblad onduidelijk of hij haalbaar is.

Benfica telde in de zomer van 2019 zeventien miljoen euro neer om Vinícius los te weken bij Napoli, voor wie hij overigens nooit een officiële wedstrijd speelde. In Portugese dienst was hij goed voor 24 doelpunten en 13 assists. Vinícius droeg eerder het shirt van AS Monaco, Rio Ave, Real SC, Grêmio Esportivo Anápolis, Palmeiras en Santos.