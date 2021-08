Ferdi Kadioglu schittert voor Fenerbahçe; Nicolai Jörgensen tart Galatasaray

Zondag, 29 augustus 2021 om 22:48 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:02

Fenerbahçe blijft voorlopig winnen in de Süper Lig. Het team van Vitor Pereira was zondagavond met 0-2 te sterk voor Altay en gaat nu samen met Trabzonspor, dat ook negen punten uit drie duels heeft, aan kop in de Turkse competitie. Galatasaray liet daarentegen voor het eerst punten liggen. De stadsderby tegen Kasimpasa eindigde in een gelijkspel, mede dankzij het tweede competitiedoelpunt van Nicolai Jörgensen.

Altay - Fenerbahçe 0-2

De promovendus hield zes punten over aan de eerste twee duels met Kayserispor (3-0) en Alanyaspor (1-4), maar Fenerbahçe was zondagavond een maatje te groot voor de club uit Izmir. Zes minuten na rust sloegen de bezoekers voor het eerst toe. Ferdi Kadioglu, die tot dusver dit seizoen een basisplaats heeft, ontfutselde Cebrail Karayel de bal aan de linkerkant met een goede tackle, stoomde op richting het strafschopgebied en schoot de bal vervolgens in de korte hoek achter doelman Mateusz Lis: 0-1.

Kadioglu was drie minuten later ook betrokken bij de 0-2. Na een uitbraak gaf de ex-speler van NEC de bal vanaf de linkerkant van het strafschopgebied voor richting de strafschopstip, waar Enner Valencia de 0-2 binnenwerkte. Dat was ook de eindstand in Izmir, waar Leandro Kappel in de basis stond en na 58 minuten gewisseld werd.

Kasimpasa - Galatasaray 2-2

Na iets meer dan een half uur spelen nam het team van Fatih Terim de leiding. Olimpiu Morutan, die zijn competitiedebuut maakte, was niet van de bal af te krijgen in het strafschopgebied, waarna Alexandru Cicaldau de bal van dichtbij binnenwerkte: 0-1. Zes minuten later benutte Kerem Aktürkoglu een rebound toen doelman Ertugrul Taskiran een hard schot maar half kon keren.

Kasimpasa, met Jeffrey Bruma in de basis, verkleinde in de extra tijd van de eerste helft nog de nadelige marge. Na een goede voorzet van Yusuf Erdogan vanaf de rechterkant liep Jörgensen de bal binnen. Umut Bozok tekende na nog geen uur spelen voor 2-2 en dat was ook de eindstand. Dogucan Haspolat viel bij Kasimpasa nog voor het einde in. Jörgensen werd in de slotfase vervangen door Valentin Eysseric.