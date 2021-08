Olivier Giroud schiet AC Milan naar klinkende zege ten koste van Strootman

Zondag, 29 augustus 2021 om 22:43 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:45

AC Milan heeft zondagavond een klinkende zege geboekt in de Serie A. Halverwege genoten i Rossoneri al een ruime voorsprong, die Cagliari in het tweede helft niet meer kon wegpoetsen: 4-1. Olivier Giroud was met een dubbelslag de grote man aan Milanese zijde. Bij Cagliari kreeg Kevin Strootman, die voor rust een handsbal maakte en daarmee een strafschop veroorzaakte, een basisplek. Tegelijkertijd was AS Roma met 0-4 te sterk voor promovendus Salernitana, terwijl Napoli eerder op de dag al afrekende met Genoa: 1-2.

AC Milan - Cagliari 4-1

De eerste grote mogelijkheid van de wedstrijd werd nog om zeep geholpen door Rafael Leao, die een vrije schietkans kreeg na een fraaie hakbal van Giroud maar te lang aarzelde en zich van de bal liet zetten door Andrea Carboni. Bij de volgende kans was het wel raak. Sandro Tonali mocht aanleggen voor een vrije trap vanaf de rand van het zestienmetergebied en krulde de bal over de muur in de linkerbovenhoek: 1-0. Drie minuten later na de openingstreffer trok Cagliari de stand plotseling gelijk. Alessandro Deiola knikte de bal op aangeven van João Pedro net buiten bereik van doelman Mike Maignan: 1-1. De tegentreffer deerde de Milanezen overigens weinig, daar binnen 120 seconden de voordelige marge al teruggepakt werd.

Ti-ta-Tonali! ???? Een fraaie vrije trap van de Italiaanse middenvelder tegen Cagliari ?? Inmiddels is de stand 3-1 in het voordeel van Milan ??#ZiggoSport #SerieA #MilanCagliari pic.twitter.com/qNh2uGAQdf — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 29, 2021

Leao maakte zijn misser uit de openingsfase goed met een schot van afstand, dat overigens getoucheerd werd door Brahim Díaz, doelman Boris Radunovic op het verkeerde been te zetten: 2-1. Vervolgens was Giroud aan zet. Díaz bezorgde de bal in de zestien bij de Franse spits, die, dankzij een loopactie van Theo Hernández, veel vrijheid genoot en met een diagonaal schot de 3-1 aantekende. Op slag van rust zorgde Giroud voor de 4-1 uit een strafschop, die werd toegekend na een handsbal binnen het strafschopgebied van Strootman. In het tweede bedrijf viel het tempo uit de wedstrijd, waardoor er aan de ruststand geen verandering meer kwam.

Olivier Giroud maakt maar meteen ????. ??! ???? Vanaf de stip schiet hij loepzuiver binnen voor een 4-1 stand bij rust ??#ZiggoSport #SerieA #MilanCagliari pic.twitter.com/TjgWIyccTc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 29, 2021

Salernitana - AS Roma 0-4

De ploeg van trainer José Mourinho schoot moeizaam uit de startblokken op bezoek bij Salernitana. Hoewel AS Roma de bovenliggende partij was in het eerste bedrijf, lukte het niet om doelman Vid Belec voor rust al te verschalken. Ruim twee minuten na de hervatting viel de openingstreffer alsnog. Matías Viña bezorgde een pass op maat bij Lorenzo Pellegrini, die de bal eenmaal liet stuiteren en vervolgens op koelbloedige wijze afrondde. Vier minuten later leek het doek definitief te vallen voor de promovendus.

Na fraai combinatievoetbal bezorgde Henrikh Mkhitaryan een steekpass bij Jordan Veretout, die de 0-2 op het scorebord zette. Twintig minuten voor het eindsignaal mocht Tammy Abraham, na een pass van Carles Pérez, met een geplaatst schot in de rechterbovenhoek zijn debuutgoal in de Serie A maken: 0-3. Het slotakkoord werd gespeeld door Pellegrini, die vanaf de rand van de zestien de bal met een fraaie curve in de rechterbovenhoek plaatste: 0-4.

Genoa - Napoli 1-2

Eerder op de dag wist Napoli al een nipte zege te boeken op bezoek bij Genoa. Ruim vijf minuten voor het rustsignaal kwamen de Napolitanen op voorsprong via Fabián Ruiz, die aangespeeld werd op de rand van de zestien en met een hard schot de linkerbenedenhoek vond: 0-1. In het tweede bedrijf besloot Genoa meer de aanval te zoeken, en die offensieve instelling wierp in de 69ste speelminuut zijn vruchten af. Nadat een treffer van Goran Pandev werd afgekeurd wegens buitenspel, bleef het doelpunt van Andrea Cambiaso op aangeven van Paolo Ghiglione wel staan: 1-1. Toch herpakte Napoli zich nog. Zes minuten voor het einde van de reguliere speeltijd knikte Andrea Petagna de 1-2 tegen de touwen.