Hoofdrol voor Mbappé bij debuut van Messi voor Paris Saint-Germain

Zondag, 29 augustus 2021 om 22:38 • Chris Meijer

Lionel Messi heeft zondagavond zijn officiële debuut voor Paris Saint-Germain gemaakt. De van Barcelona overgekomen aanvaller werd 25 minuten voor het einde als vervanger van Neymar binnen de lijnen gebracht tijdens de wedstrijd tegen Stade de Reims. In de 0-2 stand, die op dat moment bereikt was door twee doelpunten van Kylian Mbappé, kwam tijdens de eerste minuten van Messi in Franse dienst geen verandering meer.

Vooraf waren alle ogen gericht op Messi én Mbappé. Trainer Mauricio Pochettino hield de Argentijnse aanwinst nog op de reservebank, maar ruimde wel een basisplaats in voor de hevig aan een overstap naar Real Madrid gelinkte Mbappé. Overigens stond ook Georginio Wijnaldum aan de aftrap bij les Parisiens, terwijl de net van sc Heerenveen overgenomen Mitchell van Bergen om de bank zat bij de tegenstander. De eerste kansen van het duel waren voor de bezoekers, die in de eerste helft veelvuldig in balbezit waren. Mbappé en Idrissa Gueye waren dreigend voor PSG, terwijl ook Stade de Reims zich in de beginfase liet zien met een mogelijkheid voor El Bilal Touré.

Met zestien minuten op de klok werd de ban gebroken. Ángel Di Maria vond Mbappé met een puntgave voorzet, waarna de veelbesproken aanvaller tussen zijn twee bewakers in van dichtbij met het hoofd de openingstreffer op het scorebord zette. In het restant van de eerste helft had PSG moeite om de stellingen van de thuisploeg te slechten. Kort voor de rust kreeg Stade de Reims zelfs een goede mogelijkheid om op gelijke hoogte te komen, toen Keylor Navas een treffer van Moreto Cassamá voorkwam. Kort na rust leek de thuisploeg daadwerkelijk op 1-1 te komen.

Navas bracht nog redding op een kopbal van Touré, maar was kansloos op de rebound van Marshall Munetsi. Na inmenging van de VAR zette scheidsrechter Francois Letexier echter een streep door de gelijkmaker, omdat er sprake was van buitenspel. Uiteindelijk verdubbelde PSG na iets meer dan een uur spelen de marge. Na een razendsnelle counter vond Achraf Hakimi Mbappé bij de tweede paal met een messcherpe voorzet. De aanvaller schoot van dichtbij zijn tweede treffer van de avond achter de kansloze doelman Predrag Rajkovic.

Kort na de 0-2 zag Pochettino aanleiding om Messi in het veld te brengen als de vervanger van Neymar. Na een knuffel met zijn voormalig ploeggenoot maakte de Argentijnse aanvaller zijn officiële debuut als speler van PSG. Kort nadat Messi zijn entree maakte, kreeg ook Van Bergen zijn eerste minuten in het shirt van Stade de Reims. De middenmoter slaagde er in de slotfase in om Messi - met de nodige overtredingen - onschadelijk te maken en zag de score mede daardoor niet verder oplopen. PSG blijft door de zege in het Stade Auguste-Delaune voorlopig foutloos: met twaalf punten uit vier wedstrijden zijn les Parisiens de koploper in de Ligue 1, met twee punten voorsprong op naaste achtervolger SCO Angers.