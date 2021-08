Robert Bozeník vertrekt met behoorlijke optie tot koop bij Feyenoord

Zondag, 29 augustus 2021 om 22:01 • Chris Meijer

Fortuna Düsseldorf heeft een optie tot koop bedongen in de huurovereenkomst met Feyenoord over Robert Bozeník, zo weet Voetbal International te melden. De huidige nummer twaalf van de 2.Bundesliga kan de Slowaakse spits aan het einde van het seizoen voor een bedrag van vier miljoen euro definitief overnemen van de Rotterdammers. Feyenoord Transfermarkt meldde eerder dat de laatste plooien rond de overgang van Bozeník naar Duitsland maandag afgerond moeten worden.

Nadat de laatste formaliteiten afgerond zijn, moet Bozeník maandag direct gepresenteerd worden bij Fortuna Düsseldorf. Voor de 21-jarige spits ligt rugnummer 32 klaar in Duitsland. Feyenoord kan bij een succesvolle huurperiode van Bozeník bij Fortuna Düsseldorf de in januari 2020 aan MSK Zilina betaalde transfersom terugzien. De Rotterdammers telden anderhalf jaar geleden eveneens vier miljoen euro neer voor Bozeník, die bij Feyenoord nog een contract tot medio 2024 heeft.

Het verblijf van Bozeník - die zondag niet tot de wedstrijdselectie van Feyenoord voor de met 3-1 verloren uitwedstrijd tegen FC Utrecht behoorde - in Rotterdam-Zuid is geen doorslaand succes geworden. In 28 officiële wedstrijden was hij goed voor 4 doelpunten en 2 assists. Dick Advocaat en Arne Slot gaven echter de voorkeur aan Bryan Linssen in de spitspositie, waardoor Bozeník mocht uitkijken naar een andere club. VfB Stuttgart, PEC Zwolle, 1. FC Nürnberg, FK UFA, Dinamo Moskou en GD Estoril-Praia waren eveneens voor hem in de markt.

“Hij is onderweg naar Düsseldorf om medisch gekeurd te worden", zei Slot zondag voorafgaand aan het duel met FC Utrecht tegenover ESPN. "Als hij door de keuring komt, dan zal hij daar voor een seizoen naartoe gaan. Je hebt kunnen zien dat Robert vorig jaar een moeilijk seizoen heeft gehad. Ik heb hem in de voorbereiding veel laten spelen, heb hem invalbeurten gegeven. Maar je ziet desondanks dat het moeilijk is voor hem. Dan moet je eerlijk zijn naar elkaar. Ik denk dat het belangrijk is dat hij naar een nieuwe omgeving gaat waar hij meer gaat spelen.”