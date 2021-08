Kenneth Perez vol ongeloof: ‘Verder gaat het wel lekker hoor met Higler’

Zondag, 29 augustus 2021 om 21:43 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:57

Kenneth Perez keek zondag vol verbazing naar de beslissingen die scheidsrechter Dennis Higler nam in de wedstrijd tussen FC Utrecht en Feyenoord (3-1). Na een vermeende overtreding van Tyrell Malacia op Anastasios Douvikas kende Higler een penalty toe, maar na het bekijken van de videobeelden draaide hij die beslissing terug. Na de pauze wees hij opnieuw naar de stip, na een overtreding van Malacia op Simon Gustafson, en halverwege de tweede helft kende Higler een penalty toe aan Feyenoord na een sliding van Willem Janssen op Guus Til. De arbiter liep vervolgens echter naar zijn assistent, die erop wees dat de bal werd gespeeld.

“Verder gaat het wel lekker hoor met Higler”, zei Perez zondagavond in de televisiestudio van ESPN cynisch vlak voordat Jan Joost van Gangelen de mening van Reinold Wiedemeijer namens de KNVB wilde horen. “Even serieus, hoe haal je in het je hoofd als je scheidsrechter bent om te denken: Deze moet ik geven”, doelde Perez op het moment in de twaalfde minuut. “Het is krankzinnig. Je ziet toch dat hij in de lucht trapt?” De Deen vond het tweede en derde moment ook geen strafschop waard. “Maar ik sta er wel achter dat als je hem geeft, dat de VAR dan niet ingrijpt. Dat snap ik wel.”

Van Gangelen vond het ‘misschien niet de gelukkigste wedstrijd’ van Higler. Wiedemeijer: “Bij de eerste grijpt de VAR terecht in. Dat was natuurlijk geen strafschop. Het zou kunnen dat hij wel contact zag omdat hij erachter liep, maar dat was er gewoon niet. Een terechte ingreep van de VAR. Bij de tweede is er contact, die kun je geven”, benadrukte de voormalig arbiter. “Je kan het licht vinden, maar je kan hem ook zeker geven. Er is contact op de voet en op de knie.” Perez: “De VAR had niet ingegrepen als hij niet had ingegrepen?” Wiedemeijer: “Nee, die had niet ingegrepen. Dat zijn die discutabele acceptabele momenten.”

Wiedemeijer omschreef het derde moment als ‘een prachtige samenwerking met de assistent’. "Wij vergeten die mannen inmiddels een beetje omdat we een VAR hebben", benadrukte de voormalig scheidsrechter van weleer. "Maar in de tijd dat we geen VAR hadden, hielpen de assistenten de scheidsrechters natuurlijk ook. Deze assistent riep direct dat de bal gespeeld werd. De scheidsrechter ging nog even naar hem toe om het duidelijk te horen. Alle credits naar deze assistent.'

“Is er niet een moment dat je, en dan doel ik niet per se op Higler omdat Joey Kooij ook in aanmerking komt, moet concluderen: ‘Dit is gewoon niet voor jou weggelegd?'”, doelde Perez op de discussie of een VAR ook niet eens een weekendje rust moet krijgen als hij een misstap begaat. Wiedemeijer: “Ze kijken heus wel wat je allemaal aan het doen bent, dat was in mijn tijd ook al. Ze zullen misschien niet meteen straffen en je kan je ook afvragen of dat helpt, maar als je fouten blijft maken, dan ga je gewoon een paar wedstrijden aan de kant. Zo simpel is het. Het blijft topsport, ook hier.”