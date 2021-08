Van Hanegem: ‘Belangrijk voor hem is ook hoe Van Gaal met hem zal omgaan’

Zondag, 29 augustus 2021 om 21:31 • Laatste update: 22:53

Willem van Hanegem is benieuwd hoe Louis van Gaal zal omgaan met Steven Berghuis. De 29-jarige vleugelaanvaller moest zondag in de wedstrijd tussen Ajax en Vitesse (5-0) genoegen nemen met een plek op de reservebank, doordat Antony de voorkeur boven hem kreeg in de basiself van trainer Erik ten Hag. Berghuis kwam in de tweede helft als vervanger van Davy Klaassen als ‘tien’ binnen de lijnen bij Ajax.

“Voor Steven Berghuis wordt het de eerste interlandperiode als speler van Ajax”, begint Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Daglad. “Bij het EK hebben Davy Klaassen en Daley Blind dagelijks uitgelegd dat hij beter in Amsterdam kon spelen dan in Rotterdam. Berghuis vond dat uiteindelijk ook en dat is zijn goed recht, hoe pijnlijk het voor aanhangers van Feyenoord was.”

Van Hanegem schrijft dat de aanhang van Feyenoord ‘vast gegniffeld’ zal hebben om de reserverol van Berghuis bij Ajax. “Ik heb daar zelf heel erg weinig mee. Laat het los, zou ik zeggen”, stelt de oud-international. “Berghuis wist dat hij bij Ajax anders behandeld zou worden dan bij Feyenoord. In de ArenA lopen immers heel veel sterke spelers en uitgerekend die andere rechterspits is een heel goede speler.”

“Antony bewees dat ook tegen Vitesse”, concludeert Van Hanegem. Hij wijst echter op het feit dat de Braziliaanse aanvaller afgelopen zomer actief is geweest op de Olympische Spelen. “Erik ten Hag zal hem met regelmaat rust geven en Berghuis krijgt zijn kansen nog wel. Die zal hij dan wel moeten grijpen, want het hield nog niet over. En belangrijk voor hem is ook hoe Louis van Gaal met hem zal omgaan. Krijgt hij meteen een basisplek tegen de Noren? En pakt hij die kans wel? Of zit hij ook daar op de bank. Ik ben daar erg benieuwd naar.”