Perez verbaasd: ‘Ik begrijp niet dat hij zijn shirt uittrok, wat is de reden?’

Zondag, 29 augustus 2021 om 21:09

Bruma luisterde zijn invalbeurt in de wedstrijd tussen PSV en FC Groningen (5-2) op met een doelpunt. De 26-jarige aanvaller vierde de treffer in de blessuretijd door zijn shirt uit te trekken. Kenneth Perez zegt dat in het programma Dit was het Weekend van ESPN niet te begrijpen en trekt de conclusie dat Bruma de ‘echte topkwaliteit’ ontbeert.

Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt aan Perez of hij Bruma ‘een beetje chubby’ vond. “Ik begrijp niet dat hij zijn shirt uittrok. Je zei gisteren dat Kees Kwakman meer blokjes heeft. Nou, dat klopt. Maar het was de 5-2, dus wat was de reden hiervoor?”, reageert Perez. Collega-analist Ronald de Boer denkt dat er een stukje ‘frustratie’ bij Bruma zat, omdat hij in zijn woorden ‘toch een beetje verketterd wordt’.

Perez noemt het doelpunt van Bruma een ‘samenvattingsgoal’. “Dan zegt iedereen: ‘Geweldige speler’. Het is een mooie goal, hoor”, zegt Perez. Met beelden toont hij echter aan dat Bruma voetballend tekort komt. Van Gangelen vraagt aan de analisten of de Portugees dan ‘de echte topkwaliteit ontbeert’. Perez antwoordt volmondig: “Dat hebben we toch allang gezien?” Bruma was dit seizoen voorlopig goed voor drie doelpunten en een assist in acht officiële wedstrijden.

“Straks Europees, wanneer je op voorsprong komt en de tegenstander moet komen. Hij blijft bloedsnel”, zo ziet De Boer een rol weggelegd voor Bruma. De aanvaller speelde vorig seizoen op huurbasis voor Olympiacos en werd deze zomer ook gelinkt aan een vertrek bij PSV, maar behoort nog altijd tot de selectie van de Eindhovenaren. “Zag je hem invallen tegen Benfica? Dat was wel een hele gekke wedstrijd. Het is wel echt de schuld van de trainer dat PSV geen grip kreeg op de wedstrijd”, reageert Perez. De Boer wijst op het feit dat er in de wedstrijd tegen Benfica juist geen ruimte was. Perez: “Wie zet hij erin? Bruma en Vertessen... Het is echt super zonde. Man, wat zonde.”