Rondo-tafel bijzonder kritisch over transfer ‘mislukt project’ Cristiano Ronaldo

Zondag, 29 augustus 2021 om 20:46 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:01

De transfer van Cristiano Ronaldo heeft tot weinig positieve geluiden geleid aan de tafel van Rondo. Te gast in het programma van Ziggo laten de aanwezige analisten zich kritisch uit over de transfer van de Portugees, die Juventus verlaat voor een terugkeer bij Manchester United. De analytici verwachten niet dat Ronaldo nog van toegevoegde waarde zal zijn bij de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer, daar ook het ‘project Juventus’ volgens de tafelheren ‘een mislukking’ was.

“Sentimenteel is het geweldig en voor de social media is het geweldig, maar sportief gezien heb ik mijn twijfels”, zo begint Sjoerd Mossou desgevraagd over de transfer van Ronaldo. “Kijk maar naar zijn periode bij Juventus. Hij heeft zelf goede statistieken, maar het is niet zo dat de club of het elftal er beter van is geworden. Het project is gewoon mislukt. Ze gingen voor Champions League-winst, maar iedere keer gingen ze er al in de kwartfinale uit. Het heeft geloof ik 240 miljoen euro in totaal gekost, en dat is hij gewoon niet waard geweest. Dan kun je zo veel shirtjes verkopen als je wil, maar ja…”, besluit de journalist.

“Ik begrijp wel wat je zegt”, haakt ook Ruud Gullit in. “Hij is natuurlijk niet de jongste meer, en nu vervult hij een volledig andere rol dan destijds bij Manchester United. Hij vraagt hetzelfde als Lionel Messi eigenlijk: de ballen moeten allemaal naar hem. Ik weet het niet; ik moet het nog maar zien met hem. Als je terugkomt bij een club is het altijd nog maar de vraag of je hetzelfde kunt brengen”, aldus de analist, die wel verwacht dat de Portugees ‘qua voorbeeld’ een bijdrage kan leveren aan het succes van the Red Devils.

Youri Mulder verwacht dat Josep Guardiola blij is dat de transfer van Ronaldo naar Manchester City afketste. “Hij is wel een trainer die de boel voorin wil afjagen en druk wil zetten. We weten wel dat Ronaldo dat in ieder geval niet meer doet: hij wandelt”, zegt Mulder, die bijval krijgt van Aad de Mos. “In de grote wedstrijden schakelt hij totaal niet om. Die omschakeling gaat echt problemen opleveren, want dat heb ik ook bij Juventus gezien. Hij blijft altijd staan en de uitschakeling van een team begint gewoon bij hem”, oppert de analist.