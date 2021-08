Kenneth Perez: ‘Belachelijk dat hij niet voor de camera mocht of wilde komen’

Zondag, 29 augustus 2021 om 20:25 • Chris Meijer • Laatste update: 20:35

Kenneth Perez en Ronald de Boer zijn te spreken over het optreden van Ryan Gravenberch in de wedstrijd tussen Ajax en Vitesse (5-0). De negentienjarige middenvelder kende een week geleden tegen FC Twente (1-1) een mindere wedstrijd en werd door trainer Erik ten Hag voortijdig naar de kant gehaald. Perez noemt het ‘belachelijk’ dat Gravenberch na het duel in Enschede niet voor de camera mocht of wilde verschijnen, maar vindt dat hij nu een goede reactie heeft gegeven.

De analisten worden in het programma Dit was het Weekend van ESPN geconfronteerd met uitspraken van Ten Hag na het duel met Vitesse. “Als wij niet winnen, is er overal kritiek op”, zei Ten Hag. “Ik vind het geen onzin, want iedereen ziet het. Ik ken de reden en als ik die ga benoemen, zijn het excuses. We moeten continu een hoog niveau halen, maar we zijn nog niet zo ver dat we daar al kunnen komen. Dat heeft meerdere redenen, maar dat zijn geen excuses. Wij moeten leveren."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Hij wilde het weer over inhoud hebben, terwijl ik het vorige week heel goed vond dat hij dat niet benoemde”, reageert Perez na het horen van het interview met Ten Hag. “Na PSV zei hij dat Ajax er nog niet klaar voor was. Ik vond het heel sterk dat hij dat na Twente niet gebruikte als excuus en nu doet hij dat alsnog een beetje. Dat vind ik niet nodig. Je bent Ajax, hebt veruit het meeste geld en de breedste selectie. Je kunt naar hartenlust wisselen, daar word je niet minder van. Ik vind dat de spelers tegen Vitesse een zeer goed antwoord gaven en met name Gravenberch.”

“Het is belachelijk dat hij vorige week (na het duel met FC Twente, red.) niet voor de camera mocht of wilde komen”, vervolgt de Deense analist. “Het was een mindere wedstrijd: so what? Ik heb iemand naast me (Ronald de Boer, red.) die met zijn broer altijd voor de camera kwam, of het nu kut was of niet. Vandaag was Gravenberch goed, gretig en maakte hij een gelukkige goal. Dit was de Gravenberch met de focus, die laat zien hoe goed hij is.”

“Ik begreep zijn frustratie op dat moment, omdat hij twee wedstrijden goed gespeeld had”, zo haakt Ronald de Boer in. “Hij zat er lekker in en had het gevoel: waarom word ik er uitgehaald? Er waren er zoveel slecht. Hij zat lekker in een flow. Natuurlijk kun je slecht spelen, maar ik begreep zijn frustratie. Daarna heeft hij goed gereageerd.” Daar is Perez het mee eens: “Hij heeft de wedstrijd teruggekeken en zag ruimte voor verbetering.”

"Ja, het voelt wel als revanche nemen. Vorige week was gewoon niet best en het is fijn om de boel deze week dan zo af te maken. Ik was vorige week teleurgesteld, want het ging gewoon niet goed. Ik was slordig aan de bal en niet fel", reageert Gravenberch zelf in gesprek met ESPN. "Soms is het lastig om je vorm in één keer om te keren, maar het voelde vandaag alsof ik gewoon een knop om moest zetten. Natuurlijk loop ik conditioneel een beetje achter."

Gravenberch sloot na het EK dat hij met Oranje speelde later aan tijdens de voorbereiding van Ajax op het nieuwe seizoen. "Je moet toch aanhaken bij de groep en dat is lastig. Maar uiteindelijk mag dat geen excuus zijn", zegt de middenvelder. Hij heeft de wedstrijd tegen FC Twente teruggekeken. "Ik heb gekeken wat ik beter kan doen en dat heb ik wel gezien ja. Vandaag kon het overigens nog een stukje beter, hoor. Ik had nog wat slordige momenten, maar al met al ben ik tevreden."