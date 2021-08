Joey Veerman onthult hoogte van bod van AZ: ‘Dat komt niet in de buurt’

Zondag, 29 augustus 2021 om 19:53 • Chris Meijer

Een transfer van Joey Veerman naar AZ is voorlopig nog ver weg. Er is sprake van een fors verschil tussen vraag en aanbod, zo onthult de 22-jarige middenvelder van sc Heerenveen voor de camera van ESPN. Veerman vertelt dat AZ een bod van 4,5 miljoen euro heeft gedaan, terwijl Heerenveen een transfersom van 8 miljoen euro aan hem wil overhouden.

“Ik weet dat AZ twee dagen geleden een bod heeft gedaan. Voor de rest weet ik verder niets. Ik weet de hoogte van het bod, maar Heerenveen is het daar niet mee eens. Volgens mij was het 4 miljoen, 4,5 miljoen. Zoiets. Ik weet wat Heerenveen voor mij vraagt, dit komt daar niet in de buurt. Ik denk rond de acht miljoen of zo", geeft Veerman te kennen. De middenvelder beseft dat hij de knop moet omzetten als het niet van een transfer komt. In een eerder stadium werd hij ook gelinkt aan onder meer Feyenoord, Rangers en Hellas Verona.

“Ik zal het wel moeten begrijpen, daar heb ik helaas niet veel over te zeggen. Hier chagrijnig rondlopen als het niet rondkomt? Dat lijkt me niet handig”, reageert Veerman, die een transfer naar AZ een ‘logische stap’ zou vinden. Zijn contract in Friesland loopt nog door tot medio 2024. “Ik moet mezelf toch verkopen, dus dat heeft niet veel zin. Dan is het niet anders. Ik kan wel niet gaan voetballen, maar ik word betaald door Heerenveen.”

Technisch manager Ferry de Haan wilde zondagochtend desgevraagd niet inhoudelijk reageren. "De situatie is wat ons betreft niet anders dan een paar weken geleden", gaf hij aan tegenover Voetbal International. AZ streek deze zomer 37 miljoen euro op met de verkoop van Myron Boadu (AS Monaco), Calvin Stengs (OGC Nice) en Marco Bizot (Stade Brest). Bovendien staat Koopmeiners op het punt om voor 14 miljoen euro over te stappen naar Atalanta.

"Ik heb bedragen gelezen rond de tien miljoen, richting het buitenland, dat is in ieder geval iets wat AZ niet zal gaan betalen", reageert AZ-trainer Pascal Jansen bij ESPN op de berichten over Veerman. "Het is ook wel wat, wat er is vertrokken. Het zijn goede spelers. Maar er is ook een leven na het vertrek. En daar gaan wij ons op richten."