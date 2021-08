Mark van Bommel koploper met Wolfsburg na fraaie zege op RB Leipzig

Zondag, 29 augustus 2021 om 19:35 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:47

VfL Wolfsburg heeft ook in de derde speelronde van de Bundesliga een zege geboekt. In de Volkswagen Arena kreeg de ploeg van trainer Mark van Bommel bezoek van RB Leipzig, dat met 1-0 verslagen werd. Jérôme Roussillon maakte de enige treffer van de wedstrijd. Wout Weghorst maakte de negentig minuten vol en miste halverwege de tweede helft een grote kans op de 2-0. Dankzij de overwinning gaat Wolfsburg aan kop in Duitsland, terwijl RB Leipzig de tiende plek bezet met drie punten. Bij de uitploeg kon Brian Brobbey rekenen op een invalbeurt, maar ook hij kon geen doorbraak forceren.

In de eerste helft waren er weinig hoogtepunten te ontdekken, daar het aantal doelpogingen op een hand te tellen waren. In de twaalfde minuut was het Ridle Baku die dicht bij de openingstreffer kwam. De rechtsbuiten trok vanaf zijn kant naar binnen en vuurde een geplaatst schot met links richting het vijandige doel, maar doelman Péter Gulácsi was goed bij de les en pareerde de inzet. In de 37ste minuut liet RB Leipzig zich voor het eerst zien.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Christopher Nkunku kwam dribbelde het zestienmetergebied binnen en schoot op doel; het schot mistte echter kracht om doelman Koen Casteels, die de bal kon vangen, te verrassen. Even later kreeg Leipzig een dubbele mogelijkheid om het scorebord in beweging te brengen. Eerst bracht Casteels redding op de kopbal van André Silva uit voorzet van Josko Gvardiol, waarna Mohamed Simakan er niet in slaagde de rebound tussen de palen te krijgen.

Zeven minuten na de pauze werd de score alsnog geopend. Wolfsburg had de duimschroeven aangedraaid en de vernieuwde aanvalslust betaalde zich uit. Een voorzet van Renato Steffen kon niet feilloos verwerkt worden door Gulácsi, die de bal voor de voeten van Roussillon tikte. Het was voor de linksachter vervolgens een koud kunstje om de 1-0 op het scorebord te zetten. Na een klein uur spelen kreeg Weghorst een uitgelezen kans om de marge te verdubbelen. De spits onderschepte een zwakke pass van Emil Forsberg, maar oog in oog met Gulasci schoot Weghorst over.