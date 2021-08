Sven Botman en consorten boeken eerste overwinning van seizoen

Zondag, 29 augustus 2021 om 19:08 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:15

Lille OSC heeft zondagavond een zakelijke zege geboekt in de Ligue 1. In eigen huis speelde de ploeg van trainer Jocelyn Gourvennec dominant voetbal tegen Montpellier, dat mede door het gebrek aan scherpte en fortuin in de afronding van Lille een oorwassing bespaard bleef: 2-1. Sven Botman kreeg een basisplek en maakte de negentig minuten vol. Het was de eerste overwinning voor Lille, dat hiervoor tweemaal gelijkspeelde en verloor van OGC Nice; Montpellier blijven steken op vier punten uit de eerste vier duels.

De thuisploeg begon vol overtuiging aan de wedstrijd in de vierde speelronde. De aanvalslust leverde al in de tweede speelminuut de eerste kans van de wedstrijd op. Vanaf de linkerkant van de zestien nam Burak Yilmaz met rechts het vijandige doel onder vuur, al ging zijn poging ging rakelings naast. Yusuf Yazici beproefde na een kwartier spelen zijn geluk met een schot van afstand, maar ook zijn schot belandde niet tussen de palen. Het duurde uiteindelijk tot in de blessuretijd van de eerste helft voordat de openingstreffer viel.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na een vrije trap legde José Fonte de bal met het hoofd klaar voor Yazici. Laatstgenoemde stond net buiten het zestienmetergebied klaar om uit te halen en deed dat doeltreffend in de rechterbenedenhoek: 1-0. Lang kon Lille echter niet genieten van de voorsprong, daar Montpellier de stand in de vierde minuut van de blessuretijd de stand gelijktrok. Gaëtan Laborde kwam oog in oog met doelman Dimitry Bertaud en faalde niet: 1-1. Het doelpunt kwam enigszins uit de lucht vallen, daar Lille ruimschoots de bovenliggende partij was.

Tien minuten na rust stelden les Dogues orde op zaken. Na een lange bal van achteruit kwam Jonathan David binnen het zestienmetergebied in balbezit. In eerste instantie leek hij de bal na een slordige aanname te verliezen aan Bertaud, maar dankzij flink doorzettingsvermogen kreeg hij het leer opnieuw voor zijn voeten en tekende hij de 2-1 aan. De hoop van Montpellier op een goed resultaat nam zeventien minuten voor tijd af, toen Junior Sambia met een tweede gele kaart van het veld werd gestuurd door arbiter Amaury Delerue. Uiteindelijk kwam het scorebord niet meer in beweging.