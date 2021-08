Memphis Depay schiet Barcelona naar benauwde zege in Camp Nou

Zondag, 29 augustus 2021 om 18:49 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:02

Barcelona heeft zondag met enige moeite drie punten gepakt in LaLiga. De ploeg van trainer Ronald Koeman was met 2-1 te sterk voor Getafe in het Camp Nou. De winnende treffer viel reeds na een half uur spelen en kwam op naam van Memphis Depay, die na drie duels in de Spaanse competitie al op twee doelpunten en een assist staat. Frenkie de Jong stond ook in de basis, terwijl Sergiño Dest op de bank startte. Barcelona heeft nu, net als onder meer Real Madrid en Sevilla, zeven punten uit drie duels verzameld.

De eerste helft was nog geen twee minuten oud of de bal lag reeds achter doelman David Soria. Jordi Alba kreeg de bal op links mee van Depay, waarna Martin Braithwaite bij de eerste paal zijn pass bewust liet lopen en Sergi Roberto de bal binnengleed. Getafe reageerde echter goed op de vroege domper en benutte onder toeziend oog van ruim 26.000 toeschouwers de eerste de beste kans van het bezoek in het Camp Nou. Barcelona leed tot drie keer toe balverlies op eigen helft en na enkele uitstekende combinaties was het voormalig Azulgrana Sandro Ramirez die de bal in de linkerhoek mikte: 1-1.

?????????????? ?????????? ?? FC Barcelona weer op voorsprong. Frenkie de Jong met de assist, Memphis met de goal!#ZiggoSport #LaLiga #BarçaGetafe pic.twitter.com/YOnaeeIYPU — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 29, 2021

Barcelona controleerde en domineerde vervolgens het spel, met ruim 65 procent balbezit in de eerste 45 minuten, en nam na een half uur spelen opnieuw de leiding. Frenkie de Jong bezorgde de bal op links bij Depay, die het strafschopgebied binnendrong, tegenstander Juan Iglesias opzocht en uiteindelijk Soria in de korte hoek versloeg: 2-1. Een hard schot van afstand van Mauro Arambarri was vlak voor rust met enige moeite een prooi voor Marc-André ter Stegen, die zijn eerste wedstrijd van het seizoen keepte.

Het team van Koeman had na rust meer moeite om het doelgebied van Soria te bereiken en daar had een beter spelend Getafe een groot aandeel in. Koeman maakte zich zichtbaar zorgen over de verhoudingen en koos met de entree van Dest voor Emerson, die voor het eerst in de basis stond, voor de eerste verandering. Getafe zocht naar een gelijkmaker en probeerde het vooral van afstand. Pogingen van Jakub Jankto, Nemanja Maksimovic en Arambarri gingen naast of waren een prooi voor Ter Stegen.

Een kwartier voor tijd maakten ook de zeventienjarige Gavi en de twee jaar oudere Nico González hun opwachting bij Barcelona, dat erin slaagde om Getafe meer van het doel weg te houden. Een bevrijdende derde treffer zat er echter niet in voor de Catalanen, die na de interlandperiode een lastige uitwedstrijd tegen Sevilla moeten spelen.