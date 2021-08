AZ frustreert sc Heerenveen voor alweer zesde seizoen op rij

Zondag, 29 augustus 2021 om 18:34 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:38

AZ heeft zondag voor het zesde opeenvolgende Eredivisie-seizoen het uitduel met sc Heerenveen gewonnen. Het team van Pascal Jansen vertrok met een 1-3 zege uit het Abe Lenstra Stadion en dat betekende het eerste puntenverlies voor de Friezen, die het seizoen met zeges op Go Ahead Eagles (0-1) en RKC Waalwijk (3-2) waren gestart. Voor AZ zijn het juist de eerste punten, na het 1-0 verlies bij RKC Waalwijk en het door Europese verplichtingen uitgestelde thuisduel met Fortuna Sittard.

AZ kwam furieus uit de startblokken en ging bijna na twee minuten spelen reeds aan de leiding. Na een verkeerde terugspeelbal van Lucas Woudenberg ontdeed Vangelis Pavlidis zich weliswaar van doelman Erwin Mulder, maar zijn schot vanuit een moeilijke hoek eindigde op de paal. Het was uiteindelijk Heerenveen dat in de elfde minuut de wedstrijd openbrak. Siem de Jong zet de bal scherp voor richting Sven van Beek, die de bal niet helemaal goed raakte met zijn hoofd. Henk Veerman kopte het leer alsnog achter doelman Hobie Verhulst en zette het team van Johnny Jansen op voorsprong: 1-0.

De bezoekers uit Alkmaar hadden maar een paar minuten nodig om de achterstand weg te poetsen. Rodney Kongolo haalde nog wel een inzet van Timo Letschert van de doellijn, maar vervolgens werkte Pavlidis de bal van dichtbij alsnog binnen: 1-1. Het was de eerste competitietreffer van de Griek namens AZ. Na de gelijkmaker waren er eigenlijk geen opwindende momenten meer tot aan de rust, al had Heerenveen aan Mulder te danken dat vlak voor de pauze niet de 1-2 op het scorebord verscheen. Een inzet van Dani de Wit van dichtbij eindigde dankzij een goede reflex van de doelman niet in een doelpunt.

AZ begon ook sterk aan het tweede bedrijf. Enkele minuten na de pauze kwam De Wit net te laat om bij de tweede paal een pass van Teun Koopmeiners te verzilveren. Het bleek een voorbode van de 1-2 van de Noord-Hollanders te zijn. Na een fraaie aanval op links legde Pavlidis de bal klaar voor Aslak Fonn Witry, die het leer mooi in de bovenhoek mikte en daarmee zijn eerste treffer voor AZ maakte. Luttele minuten later liet Jesper Karlsson na om er 1-3 van te maken toen hij de bal naast het doel van Mulder schoot.

Het was lang wachten op een serieus offensief van Heerenveen. De Friezen maakten vooral een machteloze indruk tegen AZ en pas elf minuten voor tijd deed men van zich spreken. Henk Veerman ging alleen op Verhulst af na een mooie pass vanuit het middenveld, maar een matige balcontrole zorgde ervoor dat de defensie van AZ kon ingrijpen. Het team van Jansen trok de zege uiteindelijk over de streep en sloeg vlak voor tijd een derde keer toe: De Wit besliste het duel na een goede actie van invaller Tijjani Reijnders. AZ heeft na zondag in elk van de laatste veertien Eredivisie-duels met Heerenveen minimaal twee keer gescoord.