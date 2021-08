Ten Hag: ‘Ik was benieuwd naar hem en mijn voorspelling kwam uit’

Zondag, 29 augustus 2021 om 17:53

Erik ten Hag is bijzonder te spreken over het optreden van Antony in de met 5-0 gewonnen thuiswedstrijd van Ajax tegen Vitesse. De Braziliaanse vleugelaanvaller kreeg als rechtsbuiten de voorkeur boven Steven Berghuis en tekende voor de openingstreffer tegen de Arnhemmers. Vooraf verklaarde Ten Hag die keuze door te stellen dat Antony vorig seizoen de verdediging van Vitesse ‘dronken’ speelde.

“Ik was benieuwd naar hem en mijn voorspelling kwam uit. Hij speelde zijn verdedigers helemaal zoek. Samen met Mazraoui heeft hij het echt ontzettend goed uitgespeeld”, zegt Ten Hag voor de camera van ESPN. Berghuis viel in de tweede helft in als vervanger van Davy Klaassen en speelde daardoor als aanvallende middenvelder. “We hebben een aantal spelers voor de posities voorin, dan moeten we kijken hoe we ze samen kunnen laten renderen.”

“Wat ik al meer heb gezegd: wij beleven onze voorbereiding terwijl de competitie al loopt. Dit is dan zo'n actie om iets uit te proberen. Dan moet je de spelers natuurlijk wel handvatten meegeven, dus daar hebben we de afgelopen week aan gewerkt”, vervolgt de trainer van Ajax. “In de loop van het seizoen zal ik vaker dit soort zaken proberen, dingen uittesten. Uiteindelijk denk ik dat goede voetballers altijd samen kunnen spelen, maar dan moeten ze wel in elkaar investeren."

Ten Hag zegt niet met Berghuis gesproken te hebben over zijn reserverol. “Dat kun je niet voor iedere wedstrijd doen. De spelers moeten beseffen dat ze op drie podia actief zijn. Je hebt niet alleen de eerste elf spelers nodig, maar iedereen. Anders raak je opgebrand in het voorjaar. Tactisch, maar ook qua blessures heb je een brede selectie nodig om zaken in te vullen. Met een brede selectie kun je het per wedstrijd invullen. Vandaag koos ik dus voor Antony.”

Het ontbreekt tot nu toe nog aan stabiliteit binnen het elftal van Ten Hag, zo concludeert de oefenmeester. “'Daar moeten we nog aan werken. We hebben vaak hoogtepunten, maar raken dan ook in verval. We moeten continu naar een hoog niveau. Er mag altijd een mindere wedstrijd tussen zitten, maar dan moet je alsnog weten te scoren en niet in de problemen komen.”