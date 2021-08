Nog meer slecht nieuws voor Sinan Bakis: Heracles huurt Kaj Sierhuis

Zondag, 29 augustus 2021 om 17:33 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:38

Kaj Sierhuis is op weg naar Heracles Almelo. De 23-jarige spits wordt dit seizoen gehuurd van Stade de Reims, waar zijn perspectief op speeltijd beperkt was. "Het is nog even afwachten, maar het ziet er goed uit", beaamt zaakwaarnemer Fulco van Kooperen in gesprek met TC Tubantia. Sierhuis, die in januari 2020 voor vier miljoen euro overstapte van Ajax naar Stade de Reims, ligt nog drie jaar vast bij de club.

Heracles was al langere tijd op zoek naar een nieuwe spits. "Ik zeg hetzelfde als vorig seizoen: we zien elke dag op de training wat onze eigen spitsen kunnen, maar ik mis net dat laatste beetje", zei trainer Frank Wormuth vorige week vrijdag nog. "Ik wil wel benadrukken dat we alle vertrouwen hebben in onze spitsen. In Sinan Bakis, de eerste spits. Het is voor hem ook een kwestie van vertrouwen. Als hij steeds leest ‘Heracles zoekt een nieuwe spits’, wordt dat er niet beter op. Maar ja, we hebben wel met spitsen gesproken, het probleem is alleen dat elke club een spits wil hebben."

Het vertrouwen in Bakis is zondag wellicht een tikje afgebrokkeld. De spits kreeg twee gele kaarten in de thuiswedstrijd tegen NEC. Bakis hield de bal bij zich toen NEC recht had op een vrije trap. Verdediger Iván Márquez sloeg de bal daarom uit zijn handen, waarna beide spelers de koppen tegen elkaar staken. Het leverde hen allebei geel op en voor Bakis betekende dat een rode kaart. Met zijn agressieve reactie benadeelde hij zijn ploeg, die bij een 0-0 stand met tien man verder moest. Uiteindelijk won NEC met 0-1.

Sierhuis begon met een basisplaats tegen OGC Nice (0-0) aan het seizoen, viel vervolgens in tegen Montpellier (3-3) en ontbrak vorige week vrijdag tegen FC Metz (1-1) vanwege een blessure. Hij behoort ook niet tot de selectie voor de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain van zondagavond, de debuutwedstrijd van Lionel Messi. Sierhuis zou na de interlandperiode kunnen debuteren voor Heracles op bezoek bij Feyenoord, want dan is Bakis geschorst, maar het is dus nog de vraag of hij tegen die tijd hersteld is van zijn blessure.