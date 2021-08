Ronald de Boer adviseert AZ over maximumbedrag voor Joey Veerman

Zondag, 29 augustus 2021 om 16:53 • Dominic Mostert

Een eerste bod van AZ op Joey Veerman is afgewezen en het is de vraag of de club een nieuwe poging gaat wagen bij sc Heerenveen. Presentator Hans Kraay junior van ESPN heeft van de clubleiding vernomen dat het tweede bod aanzienlijk hoger zal moeten zijn dan het eerste om serieus kans te maken op de komst van de middenvelder. Naar verluidt vraagt Heerenveen tien miljoen euro, maar Ronald de Boer vindt niet dat Veerman zoveel geld waard is.

De analist, zondagmiddag aanwezig rond de wedstrijd tussen Heerenveen en AZ in het Abe Lenstra Stadion, zou het 'onverantwoordelijk' vinden als de transfersom die wordt binnengehaald met de verkoop van Teun Koopmeiners aan Atalanta grotendeels wordt geherinvesteerd in Veerman. "Koopmeiners gaat naar het buitenland, maar Joey Veerman moet het nog maar laten zien. Natuurlijk heeft hij alles in zich. We hopen dat hij helemaal gaat slagen, als hij naar AZ gaat, maar het is niet zeker of dat gaat lukken. Ik denk dat je maximaal zeven miljoen euro moet betalen."

Het beleid van AZ is erop gericht om zelfopgeleide spelers kansen te geven en niet meer dan circa drie miljoen euro uit te geven aan spelers met toch vooral veel restwaarde, schreef het Algemeen Dagblad begin deze maand nog. ”Dan is het toch onzin om je te gaan melden voor Veerman? Want dat gaat zeker niet gebeuren?”, benadrukt tafelgenoot Kenneth Perez, die het niet vreemd vindt dat Heerenveen hoog in de boom zit voor Veerman. In een eerder stadium sprak de middenvelder zelf zijn ongenoegen uit over de vraagprijs, maar door de clubleiding werd hij op zijn doorlopende contract gewezen.

“De transfersom heeft ermee te maken hoe lang iemand nog onder contract staat, wat hij verdient…", geeft Perez aan. "Volgens mij heeft hij net voor drie of vier jaar getekend (Veerman verlengde vorige zomer zijn contract tot medio 2024, red.). Dan moet je er ook niet gek van opkijken dat de club een bedrag van tien miljoen noemt. Ik vind de reactie van Joey Veerman een beetje kinderlijk in dit verhaal. Hij is een goede speler, heeft net voor vier jaar getekend… Dan is het toch niet onlogisch dat Heerenveen geen drie miljoen vraagt?"

AZ streek deze zomer 37 miljoen euro op met de verkoop van Myron Boadu (AS Monaco), Calvin Stengs (OGC Nice) en Marco Bizot (Stade Brest). Bovendien staat Koopmeiners op het punt om voor 14 miljoen euro over te stappen naar Atalanta. AZ haalde keeper Peter Vindahl, spits Vangelis Pavlidis, rechtsback Aslak Fonn Witry en centrumverdediger Sam Beukema naar de club. Bovendien werd Bruno Martins Indi na een verhuurperiode definitief overgenomen van Stoke City. De totale uitgaven vallen tot dusver in het niet bij de inkomsten, zal ook Heerenveen ongetwijfeld weten.