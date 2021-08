Vink ziet minpunt na 5-0 zege van Ajax: ‘Dat knaagt wel aan hem’

Zondag, 29 augustus 2021 om 16:45 • Chris Meijer • Laatste update: 17:19

Marciano Vink denkt dat het aan Sébastien Haller knaagt dat hij niet gescoord heeft in de wedstrijd van Ajax tegen Vitesse. De Amsterdammers wonnen in de Johan Cruijff ArenA met 5-0, maar de 27-jarige spits kwam niet op het scoreformulier. Vink zag dat Haller wel goed meevoetbalde in het spel van Ajax, maar benadrukt tegelijkertijd dat een spits nu eenmaal wordt afgerekend op doelpunten.

Presentator Toine van Peperstraten vraagt tijdens de nabeschouwing voor ESPN aan Vink of het ‘kwalijk’ is dat Haller niet gescoord heeft tijdens het duel met Vitesse. “Nou ja, als spits word je in principe afgerekend op de doelpunten die je maakt”, beaamt Vink. Haller leverde wel een assist, op het doelpunt van Ryan Gravenberch. “Een spits bij Ajax wordt ook afgerekend op zijn veldspel en het combineren. Ik moet zeggen dat het meevoetballen in de tweede helft oké was, het was prima.”

“Hij zette een aantal keer met een combinatie een speler vrij in de zestien. Alleen dit knaagt wel aan hem. 5-0 en je staat niet op het scorebord. Dat is voor elke spits niet lekker en al helemaal voor de spits van Ajax”, vervolgt de analist. Hij is te spreken over het spel van Ajax. “Ik vond dat er bij Ajax heel veel beweging en overlap was rond Haller. Antony liet zien dat er met hem zeker rekening gehouden moet worden. Het gaat een mooie strijd worden tussen Antony en Berghuis aan de rechterkant.”

Steven Berghuis kwam als invaller binnen de lijnen, als vervanger van Davy Klaassen op ‘tien’. David Neres verving Antony op de rechtsbuitenpositie. “Op tien kan hij ook spelen, dat heeft hij wel bewezen”, zegt Vink over Berghuis. “Ik vond het wel grappig dat die wissel niet één op één was. Berghuis kan ook als tien spelen, hij is er eentje die kansen creëert. Als hij minuten krijgt in Amsterdam, komt het wel goed.”

Erik ten Hag

"Haller speelde uitstekend. Hij was heel balvast, continu goed aanspeelbaar en ik denk dat Bazoer de handen vol had aan hem", zo oordeelt Ajax-trainer Erik ten Hag op de persconferentie na afloop. Hij kreeg tevens de vraag waarom hij Berghuis liet invallen als aanvallende middenvelder. "We hebben voorin keuzes, ook om de jongens samen te laten spelen. Goede voetballers kunnen altijd samenspelen, zolang er maar bereidheid is om elkaars kwaliteiten te benutten en tekortkomingen te camoufleren. Ik heb gezien dat er een bepaalde dynamiek kan ontstaan met dit soort type spelers."