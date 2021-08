NEC wint verhitte wedstrijd tegen Heracles en draait mee in linkerrijtje

Zondag, 29 augustus 2021 om 16:22 • Dominic Mostert

NEC is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Eredivisie. De Nijmegenaren, als nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie gepromoveerd, boekten zondagmiddag een 0-1 overwinning op Heracles Almelo. Het was de tweede zege van het seizoen, na de 2-0 overwinning op PEC Zwolle van vorige week, waardoor NEC na drie wedstrijden meedraait in het linkerrijtje. Door een rode kaart voor Sinan Bakis speelde Heracles langdurig met tien man. De ploeg van trainer Frank Wormuth pakte dit seizoen pas één punt.

Bij Heracles maakte linksback Ruben Roosken zijn debuut, omdat Giacomo Quagliata ontbrak met een spierblessure. Het duurde lang voordat de wedstrijd werd opengebroken. Na enkele speldenprikjes aan weerszijden kwam er pas in de slotfase van de eerste helft leven in de brouwerij. Rai Vloet schoot vijf minuten voor de rust vanaf de zestienmeterlijn tegen de paal en een minuut later incasseerde Sinan Bakis zijn tweede gele kaart. De spits van Heracles hield de bal bij zich toen NEC recht had op een vrije trap. Verdediger Iván Márquez sloeg de bal daarom uit zijn handen, waarna beide spelers de koppen tegen elkaar staken. Het leverde hen allebei geel op en voor Bakis betekende dat een rode kaart.

Kort na de pauze brak NEC de ban. De bezoekers combineerden met succes aan de linkerflank. Jordy Bruijn bediende Souffian El Karouani, die in het strafschopgebied de achterlijn haalde en een hoge voorzet verstuurde. Vlak voor het doel stond Akman klaar om binnen te koppen. Akman, 19 jaar en 133 dagen oud, was vorige week vrijdag tegen PEC Zwolle (2-0) ook al verantwoordelijk voor het openingsdoelpunt. Er zijn maar twee spelers die er op jongere leeftijd in slaagden om in opeenvolgende Eredivisie-wedstrijden te scoren voor NEC: Ferdi Kadioglu en Jay-Roy Grot.

Het werd er dus niet makkelijker op voor de tien man van Heracles. Na een uur ontving Bruijn een fraaie steekpass van Mikkel Duelund, waarna hij één-op-één met Janis Blaswich verscheen; de doelman trok aan het langste eind. Een kwartier voor tijd liet Bruijn een gouden kans liggen om de wedstrijd definitief te beslissen. De middenvelder werd zelf gevloerd door Luca de la Torre, legde zelf aan voor een penalty nadat vanuit het publiek de nodige bekertjes bier richting hem werden geworpen, nam een aanloop met een hupje en trof de linkerpaal. Daarna ontstond weer een opstootje op het veld; doelpunten vielen er niet meer.