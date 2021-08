Lionel Messi moet op de bank plaatsnemen bij Paris Saint-Germain

Zondag, 29 augustus 2021 om 19:54 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:05

Lionel Messi maakt zondagavond hooguit als invaller zijn debuut voor Paris Saint-Germain. De aanvaller maakt geen deel uit van de basiself van trainer Mauricio Pochettino voor het uitduel met Stade de Reims in de Ligue 1. Messi werd begin deze maand voor twee seizoenen vastgelegd en werkte sindsdien aan zijn fitheid. De duels met RC Strasbourg (4-2) en Stade Brest (2-4) kwamen nog te vroeg voor de Argentijn. De wedstrijd begint om 20.45 uur.

Messi nam eerder deze zomer met Argentinië deel aan de Copa América, een toernooi dat uiteindelijk ook gewonnen zou worden. De aanvaller dacht eind vorige maand een nieuwe verbintenis met Barcelona te ondertekenen, maar dat bleek om financiële redenen toch niet mogelijk. Messi signeerde op 10 augustus zijn contract met PSG en werkte sindsdien op het trainingscomplex aan zijn fitheid.

Pochettino kiest in het Stade Auguste-Delaune voor een aanval met Kylian Mbappé, Neymar en Ángel Di María. Voor Mbappé is het mogelijk zijn laatste wedstrijd in het tenue van de Parijzenaars. De Frans international wordt nog altijd begeerd door Real Madrid, dat echter hooguit tot maandagavond wil wachten en niet op de allerlaatste dag van de zomerse transfermarkt nog zaken wil doen.

PSG startte het seizoen met een nederlaag tegen Lille OSC in de strijd om de Trophée des champions, de Franse Super Cup, maar in competitieverband heeft de ploeg van Pochettino nog geen punten laten liggen. Na een 1-2 zege op Troyes volgde een 4-2 zege op RC Strasbourg en een identieke overwinning bij Stade Brest: 2-4.

Opstelling Paris Saint-Germain: Navas; Hakimi, Marquinhos, Kehrer, Diallo; Wijnaldum, Gueye, Verratti; Di Maria, Mbappé en Neymar.