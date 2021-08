Club Brugge beleeft rampmiddag en gaat met 6-1 onderuit

Zondag, 29 augustus 2021 om 15:24 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:30

Club Brugge is zondagmiddag tegen een beschamende 6-1 nederlaag opgelopen in de uitwedstrijd tegen KAA Gent. Bij de regerend landskampioen hadden Noa Lang en Ruud Vormer een basisplaats. Bas Dost kreeg speeltijd als invaller, maar ook de boomlange aanvaller kon niet voorkomen dat Brugge op de zesde speeldag in de Pro League keihard onderuit ging. Tijdens het doelpuntrijke duel in Gent was Lang nog betrokken bij een akkefietje met doelman Sinan Bolat.

De rampzalige middag voor Brugge begon al in de negende minuut. Tarik Tissoudali kreeg de bal aangespeeld vanaf de linkerkant en op de rand van het strafschopgebied wist hij zijn directe bewaker op slimme wijze te verschalken. De voormalig aanvaller van onder meer Telstar, De Graafschap en SC Cambuur liet vervolgens doelman Simon Mignolet kansloos met een bekeken schuiver in de hoek. Julien De Sart verdubbelde de voorsprong na een kwartier spelen. Met bijna een halfuur op de klok kreeg Lang het aan de stok met Vadis Odjidja-Ofoe, wat de Nederlander op een gele kaart kwam te staan en een akkefietje met Bolat. De keeper fluisterde de Brugge-aanvaller een en ander in het oor, al werd niet duidelijk wat er precies gezegd werd.

Noa Lang ?? Sinan Bolat 'Hij lacht wel, maar het zullen geen hele vriendelijke woorden zijn...' ??#ZiggoSport #JupilerProLeague #GNTCLU pic.twitter.com/s0JdMoUely — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 29, 2021

Nog voor het rustsignaal was alle spanning verdwenen in Gent. Núrio Fortuna profiteerde optimaal van geklungel in de defensie van Brugge en verdediger schoot vervolgens raak in de verre hoek. Na ruim een uur spelen maakte Roman Bezoes de middag van Brugge nog pijnlijker: 4-0. Hans Vanaken deed vier minuten later iets terug namens de bezoekers, maar zijn doelpunt was slechts voor de statistieken. Slechts een minuut later draaide Tissoudali twee Brugge-verdedigers dol, om de bal vervolgens op een presenteerblaadje te geven aan Laurent Depoitre: 5-1.

Tien minuten voor tijd ging Mignolet knullig in de fout. De doelman schatte een terugspeelbal helemaal verkeerd in en tot overmaat van ramp belandde de bal in de verre hoek: 6-1. Brugge had de kans om de koppositie te veroveren in de Pro League, maar de ploeg van trainer Philippe Clement blijft door de zware nederlaag op de derde plaats steken. Het zegevierende Gent staat na zes speelronden op de negende plaats.