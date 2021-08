PSV-opponent AS Monaco boekt zonder Myron Boadu eerste overwinning

Zondag, 29 augustus 2021 om 14:59 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:02

AS Monaco heeft voor het eerst dit seizoen een wedstrijd gewonnen in de Ligue 1. De nummer drie van het afgelopen seizoen was zondagmiddag met 1-2 te sterk voor Troyes en staat daardoor op vier punten uit evenzoveel wedstrijden. Sofiane Diop nam beide doelpunten voor zijn rekening. Myron Boadu en Anthony Musaba zaten negentig minuten op de bank bij Monaco.

Monaco, deze week aan PSV gekoppeld in de groepsfase van de Europa League, pakte voor zondag pas één punt in de Ligue 1. In de openingswedstrijd werd met 1-1 gelijkgespeeld tegen Nantes, waarna nederlagen volgden tegen Lorient (1-0) en Lens (0-2). Boadu begon tegen Lens voor het eerst op de bank in de Ligue 1, al had hij ook geen basisplek in de duels met Shakhtar Donetsk in de laatste Champions League-voorronde. Woensdag scoorde Wissam Ben Yedder tweemaal tegen Shakhtar en hij is voorlopig de eerste keus van trainer Niko Kovac.

Ben Yedder leverde tegen Troyes de assist voorafgaand aan de eerste treffer. In de veertigste minuut werd de spits gelanceerd door een strakke pass vanuit het middenveld, waarna hij samen met Diop opdook voor het doel van Gauthier Gallon. In plaats van voor eigen succes te gaan, bediende Ben Yedder zijn ploeggenoot, die eenvoudig kon afronden. Vijf minuten na de pauze kwam Troyes met wat geluk langszij. Na een indraaiende vrije trap van de thuisploeg kopte Monaco-verdediger Ruben Aguilar de bal over zijn eigen keeper.

Met zijn tweede goal stelde Diop de overwinning echter veilig. Youssouf Fofana veroverde de bal op het middenveld en verstuurde een steekpass richting Diop, die oog in oog met doelman Gallon geen fout maakte. In de slotfase zette Troyes nog druk en trof Mama Baldé de lat namens de promovendus. Musaba en Boadu vielen niet in bij Monaco. Eerstgenoemde zal echter wel blij zijn met zijn plek in de wedstrijdselectie. De twintigjarige aanvaller, overgekomen van NEC, deed op 3 augustus drie minuten mee in het duel met Sparta Praag (0-2 zege) in de voorrondes van de Champions League, maar zat daarna niet meer bij een wedstrijdselectie.