Overmars duidelijk: ‘Ihattaren is geen optie geweest voor Ajax, nee’

Zondag, 29 augustus 2021 om 14:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:55

Mohamed Ihattaren staat op de nominatie om PSV op korte termijn te verlaten. Het lijkt er echter niet op dat Ajax de volgende werkgever zal worden van de pas negentienjarige middenvelder. Directeur voetbalzaken Marc Overmars benadrukt zondagmiddag voorafgaand aan de thuiswedstrijd van Ajax tegen Vitesse dat Ihattaren deze zomer ook nooit een optie is geweest voor de regerend landskampioen.

"Weet je, in Nederland kijk je altijd naar interessante spelers", zo vertelt Overmars in gesprek met ESPN. "Alleen is het (Ihattaren, red.) geen optie geweest voor ons, nee." De Ajax-bestuurder verlegt daarna de aandacht naar wat er wel gaande is bij Ajax in de laatste dagen van de zomerse transferperiode, om te beginnen met Nicolás Tagliafico. "Dat weet ik nog steeds niet, of hij blijft. We hebben afspraken gemaakt met hem en die komen we na. Als de markt nog twee dagen open is, dan kan het zomaar gebeuren, ja."

Overmars geeft toe dat naast Tagliafico ook David Neres wordt gevolgd door clubs uit het buitenland. "Voor de een is er wat meer belangstelling dan de ander", vervolgt de directeur voetbalzaken zijn uitleg. "Je ziet dat het allemaal wat zwaarder en trager verloopt. Je ziet voorin dat de plekjes nu wel heel erg drukbezet zijn, dus wat dat betreft zou het goed zijn als daar wat gebeurt, ja." Analist Marciano Vink haakt daar gelijk op in en stelt Overmars een vraag. "Hoe groot acht jij de kans dat Neres hier over tweeënhalve dag nog is?"

"Ik verwacht dat de kans klein is, ja", zo luidt het antwoord van Overmars. "Dus de transfer naar Leicester City geloof ik gaat niet door. Die hadden interesse toch, in Neres?", gaat Vink verder. "Ze hebben zich niet bij mij gemeld, dus het bekende verhaal", stelt Overmars. Verslaggever Toine van Peperstraten wil vervolgens weten hoe het zit met de kwestie-André Onana, die vanaf 4 september weer mag meetrainen met Ajax en wiens schorsing op 4 november afloopt.

Overmars ziet Onana nog wel vertrekken in de slotfase van de transferperiode. "Voor beide partijen is dat het beste, ja,", aldus de directeur, die daarna de vraag krijgt of hij vindt dat Onana, die zijn contract tot 2022 niet wil verlengen, zich goed heeft opgesteld in de afgelopen periode. "Dat is een mooie vraag en die beantwoord ik liever over een weekje. We hebben het wel in de kop zitten hoe we het gaan doen."