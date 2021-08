FC Utrecht ontregelt Feyenoord en blijft zelf ongeslagen in Eredivisie

Zondag, 29 augustus 2021 om 14:08 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:18

Feyenoord heeft zondag de eerste nederlaag in het nieuwe Eredivisie-seizoen geleden. Drie dagen na het verlies bij IF Elfsborg (3-1) was FC Utrecht met diezelfde cijfers te sterk. De ploeg van René Hake boog een 0-1 achterstand om en blijft zelf ongeslagen in de Eredivisie: aan de eerste drie wedstrijden hield Utrecht zeven punten over. Daarmee neemt het in ieder geval voor even de tweede plek in.

Hake voerde de nodige wijzigingen door in de opstelling van Utrecht. De trainer kon niet beschikken over Gyrano Kerk, die vanwege een ophanden zijnde transfer naar Lokomotiv Moskou ontbrak in de wedstrijdselectie. Mike van der Hoorn stond voor het eerst sinds zijn terugkeer in de basis, waardoor Mark van der Maarel naar de bank verdween. Op het middenveld kreeg Simon Gustafson de voorkeur boven Othman Boussaid. Bovendien stonden Moussa Sylla en Anastasios Douvikas in de basis, waarmee ze Adrián Dalmau en Kerk vervingen. Dalmau is in de rangorde voorbijgestreefd door Douvikas.

Bij Feyenoord kreeg Ramon Hendriks in het hart van de verdediging het vertrouwen. De twintigjarige jeugdexponent is de vervanger van de geblesseerde Marcos Senesi. Donderdag, in de uitwedstrijd tegen IF Elfsborg (3-1 nederlaag), koos Arne Slot nog voor Wouter Burger in het centrum van de verdediging. Ook keerde Justin Bijlow terug in de basiself, nadat hij de wedstrijd in Zweden vanwege een schorsing aan zich moest laten voorbijgaan. Verder kende de opstelling in Stadion Galgenwaard geen wijzigingen ten opzichte van die in Zweden.

Het eerste opvallende moment van de wedstrijd deed zich voor in de twaalfde minuut. Na een vermeende overtreding van Tyrell Malacia op Douvikas kende arbiter Dennis Higler een penalty toe, maar na het bekijken van de videobeelden draaide hij die beslissing terug. De eerste kans van Feyenoord volgde na 27 minuten, toen Orkun Kökçü de reflexen van doelman Maarten Paes testte. Aan de overzijde kwam Feyenoord even later goed weg. Quinten Timber kapte twee bewakers uit en schoot vanaf de rand van het strafschopgebied op de paal; in de kansrijke rebound kreeg Moussa Sylla geen controle over de bal.

In de laatste minuut van de officiële speeltijd van de eerste helft opende Feyenoord de score. Na een fraaie crosspass van Alireza Jahanbakhsh nam Luis Sinisterra de bal knap aan in het zestienmetergebied, om daarna Hidde ter Avest uit te spelen en de korte hoek te vinden. In de blessuretijd kwam Utrecht echter langszij: uit een vrije trap van Adam Maher kopte Douvikas de bal terug richting Janssen, die klaarstond om van dichtbij af te ronden. Na de pauze stortte Feyenoord volledig in. Sylla maakte zijn eerste doelpunt in de Eredivisie door een kopbal van Mike van der Hoorn te verlengen, waarna een strafschop, gegeven na een overtreding van Malacia op Gustafson, tot de 3-1 van Gustafson leidde.

Halverwege de tweede helft kende Higler een penalty toe aan Feyenoord na een sliding van Janssen op Guus Til. De arbiter liep vervolgens echter naar zijn assistent, die hem er langs de lijn mogelijk op wees dat Til buitenspel stond, of dat Janssen de bal speelde. Even daarna liet Bryan Linssen rond de strafschopstip een grote kans op de 3-2 liggen, toen hij volledig vrijstond na een lage voorzet van Marcus Pedersen. In de daaropvolgende fase hing de 4-1 echter nadrukkelijker in de lucht dan de 3-2, omdat Feyenoord door Utrecht werd teruggedrongen en er goede kansen kwamen voor de thuisploeg. Het bleef bij 3-1.