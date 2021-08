Ajax verhuurt geflopte aankoop Lisandro Magallán met optie tot koop

Zondag, 29 augustus 2021 om 13:21 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:24

Ajax verhuurt Lisandro Magallán dit seizoen aan Anderlecht, zo meldt De Telegraaf zondagmiddag. De Belgische club heeft een optie tot koop bedongen, waardoor Magallán zijn laatste wedstrijd voor Ajax mogelijk al heeft gespeeld. De Argentijn werd door Ajax al verhuurd aan Deportivo Alavés en Crotone en maakt ook dit seizoen geen deel uit van de plannen van Erik ten Hag. "Ajax gunt de Zuid-Amerikaan de stap, omdat hij zich ondanks zijn bijrol altijd positief heeft opgesteld", schrijft de krant.

Op de positie van Magallán heeft Ten Hag ook de beschikking over Jurriën Timber, Perr Schuurs en Lisandro Martínez. Bovendien kunnen Daley Blind en Devyne Rensch uit de voeten in het hart van de defensie. Begin deze maand zei Ten Hag tegen Voetbal International dat Magallán weliswaar een 'superprof' is die 'het hartstikke goed doet', maar dat de kans klein is dat hij nog een belangrijke bijdrage gaat leveren bij de selectie van het eerste elftal. Anderlecht heeft wel behoefte aan defensieve versterking, zo bleek onder meer in het tweeluik tegen Vitesse in de laatste voorronde van de Europa League.

Ten Hag wilde afwachten of hij Magallán, wiens contract nog twee jaar doorloopt, wellicht toch nodig zou hebben dit seizoen. "Je weet niet wat er gaat gebeuren. Dat weet je nooit in zo'n voorbereiding. Die loopt tot 1 september. Laten we niet hopen dat er wat gebeurt, maar dan kan zijn perspectief ook veranderen", zei de trainer. Ajax betaalde in januari 2019 circa negen miljoen euro aan Boca Juniors voor Magallán. In het seizoen 2018/19 kwam hij tot twee competitieduels, maar daarna raakte hij uit beeld en werd hij tweemaal verhuurd. In de voorbereiding op het huidige seizoen deed hij in meerdere wedstrijden mee en bovendien speelde hij zeven minuten in het verloren duel om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (0-4).