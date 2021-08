Ten Hag houdt Berghuis op de bank en kiest voor Antony

Zondag, 29 augustus 2021 om 13:18 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:55

Erik ten Hag heeft de opstelling van Ajax vrijgegeven voor de thuiswedstrijd tegen Vitesse van zondagmiddag. Steven Berghuis kende vorige week een minder optreden tegen FC Twente (1-1) en begint een week later op de bank bij Ajax. Antony krijgt de voorkeur op de rechterflank. Ten Hag kiest verder voor dezelfde namen als in het duel in Enschede. Het eerste fluitsignaal in de Johan Cruijff ArenA klinkt om 14.30 uur.

Antony werd tegen Twente nog als invaller gebruikt door Ten Hag, die nu dus een basisplek in petto heeft voor de Braziliaanse buitenspeler. De voorhoede van Ajax wordt compleet gemaakt door Sébastien Haller en Dusan Tadic. Vanaf het middenveld van de regerend landskampioen moet de aanvoer komen van Ryan Gravenberch, Edson Álvarez en Davy Klaassen. De verdediging van Ajax wordt gevormd door Noussair Mazraoui, Lisandro Martínez, Jurriën Timber en Daley Blind. Maarten Stekelenburg staat zoals verwacht onder de lat.

Ten Hag kan naast Berghuis ook David Neres, Danilo, Zakaria Labyad en Nicolás Tagliafico als wisselspeler gebruiken. Het is de tweede thuiswedstrijd van Ajax dit seizoen. Twee weken geleden werd NEC op eigen veld met 5-0 verslagen. Een week later volgde een teleurstellend 1-1 gelijkspel tegen Twente. Vitesse, dat zich wist te plaatsen voor de Conference League, opende met een 0-1 zege op PEC Zwolle. In aanloop naar het tweede Europese duel met Anderlecht werd thuis enigszins verrassend met 0-3 verloren van Willem II.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Gravenberch, Álvarez, Klaassen; Antony, Haller, Tadic

Opstelling Vitesse: Schubert; Oroz, Hajek, Bazoer; Manhoef, Bero, Gboho, Tronstad, Wittek; Baden, Openda.