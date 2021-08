Geïmponeerde Hans Kraay junior wijst ‘technisch directeur van de zomer’ aan

Zondag, 29 augustus 2021 om 11:57 • Dominic Mostert • Laatste update: 11:59

Hans Kraay junior is lyrisch over de prestaties van Frank Arnesen als technisch directeur van Feyenoord. De analist van ESPN doopt Arnesen zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie om tot 'technisch directeur van de zomer'. Met een beperkt budget heeft de Deen meerdere spelers binnengehaald die vooralsnog versterkingen blijken te zijn. Bovendien werkt Arnesen aan de komst van Amad Diallo van Manchester United op huurbasis. Die transfer zou de kers op de taart zijn, denkt Kraay junior.

"De technisch directeur van de zomer, en ik weet niet of daar een prijs voor is, dat is echt Frank Arnesen", stelt de analist. "Als je geen geld hebt, en je weet Trauner te halen, je weet Pedersen te halen, je weet Til te halen... Er zal allemaal wel wat aan mankeren, maar het zijn allemaal voetballers die fit zijn. Daar komt ook Alireza Jahanbakhsh, die nog niet helemaal fit is, bij. En als je dan ook Amad Diallo haalt, een speler die heeft gescoord in de halve finale van de Europa League, op alle plekken in de voorhoede kan spelen... Dat is ook weer Frank Arnesen. Hij kent Ole Gunnar Solskjaer, die gisteren zei dat Diallo gaat naar een club waar ze zich goed bij voelen. Met 0,0 euro heeft Arnesen Arne Slot heel goede spelers gegeven, die passen bij de manier van voetballen."

Arnold Bruggink is onder de indruk geraakt van beelden van Diallo die hij heeft gezien. De analist denkt dat de huurling 'een sensatie' kan worden in de Eredivisie. "Ik weet dat op YouTube altijd de beste beelden staan, maar deze jongen is echt bijzonder." Zaterdagavond maakte transfermarktexpert Fabrizio Romano melding van een akkoord tussen Feyenoord en Manchester United over Diallo. Zondagochtend voegt Romano eraan toe dat de overstap een 'kwestie van uren en papierwerk is' en dat Feyenoord de transfer spoedig wil aankondigen. De jongeling, in januari voor een bedrag van circa 21,3 miljoen euro overgekomen van Atalanta, genoot ook interesse van clubs uit de Premier League en de Bundesliga.

Diallo zou wel een welkome versterking zijn voor Feyenoord, daar Slot vrijdag tegenover Feyenoord TV nog duidelijk maakte dat hij weinig opties heeft op de vleugels. Diallo is op beide flanken inzetbaar. Vlak voor het duel met FC Utrecht van zondagmiddag wordt Slot door ESPN gevraagd naar de komst van het talent. "Zoals je weet, zijn we donderdagavond teruggekomen (uit Zweden, red.). Vrijdag heb ik dan veel contact met directeur Frank Arnesen. In mijn hoofd moet het dan vooral over de wedstrijd gaan, dus de precieze stand van zaken kan ik je niet vertellen. We zijn met meerdere opties bezig en hij is daar één van. Bas Dost? We kunnen allerlei namen gaan noemen, maar dan moet je Frank voor de camera vragen. Ik bereid me voor op de wedstrijd van vandaag."