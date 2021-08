Lionel Messi, Neymar en Mbappé kunnen vanavond allemaal in actie komen

Zondag, 29 augustus 2021 om 11:27 • Dominic Mostert

Lionel Messi kan zondagavond debuteren voor Paris Saint-Germain. De steraanwinst maakt deel uit van de selectie voor de uitwedstrijd tegen Stade Reims, zo maakt PSG zondagochtend bekend. Ook Neymar, die dit seizoen nog niet tot een wedstrijdselectie behoorde, is inzetbaar. Bovendien is er plek voor Kylian Mbappé. De spits wordt in verband gebracht met Real Madrid, maar wordt dus niet buiten de selectie gehouden door PSG.

PSG, dat negen punten overhield aan de eerste drie competitiewedstrijden, speelt om 20.45 uur tegen Stade Reims. De tegenstander speelde gelijk in de eerste drie wedstrijden van het seizoen. Deze week werd duidelijk dat Messi in Stade Auguste-Delaune zijn debuut zou gaan maken. "We denken dat hij zijn eerste minuten zal kunnen maken", zei trainer Mauricio Pochettino maandag. Mede daardoor zijn de ruim 20.000 beschikbare kaartjes allemaal verkocht. Op de zwarte markt werden kaartjes aangeboden voor meer dan duizend euro per stuk.

Verder zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen om de 'Messi-mania' in goede banen te leiden. Het is nog de vraag of de Argentijn een basisplaats gaat krijgen. Hij speelde op 11 juli voor het laatst een officiële wedstrijd, toen Argentinië in de finale van de Copa América won van Brazilië. Dat was overigens ook de laatste wedstrijd voor zijn vriend Neymar, die zondag ook zijn eerste duel van het nieuwe seizoen kan spelen. Georginio Wijnaldum behoort uiteraard ook tot de selectie. In de laatste wedstrijd tegen Stade Brest (2-4 zege) stond Wijnaldum achter een voorhoede bestaande uit Mauro Icardi en Mbappé.