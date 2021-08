Kerk zit buiten selectie van Utrecht; Slot kiest andere vervanger Senesi

Zondag, 29 augustus 2021 om 11:08 • Dominic Mostert • Laatste update: 11:19

De opstellingen van FC Utrecht en Feyenoord voor de onderlinge wedstrijd van zondagmiddag zijn bekend. Bij de thuisploeg ontbreekt Gyrano Kerk vanwege een ophanden zijnde transfer naar Lokomotiv Moskou in de wedstrijdselectie, terwijl Mike van der Hoorn voor het eerst sinds zijn terugkeer in de basis staat. Om 12.15 uur nemen Utrecht en Feyenoord het tegen elkaar op in Stadion Galgenwaard.

Van der Hoorn wordt gehuurd van Arminia Bielefeld en deed vorige week al drie minuten mee in de uitwedstrijd tegen FC Groningen (0-0). Willem Janssen en Mark van der Maarel vormden toen het centrale duo, maar laatstgenoemde maakt nu plaats voor Van der Hoorn. Op het middenveld krijgt Simon Gustafson de voorkeur boven Othman Boussaid. Bovendien staan Moussa Sylla en Anastasios Douvikas in de basis, waarmee ze Adrián Dalmau en Kerk vervangen. Dalmau is in de rangorde voorbijgestreefd door Douvikas; Kerk is volgens De Telegraaf op weg naar Rusland.

Bij Feyenoord krijgt Ramon Hendriks in het hart van de verdediging het vertrouwen. De twintigjarige jeugdexponent is de vervanger van de geblesseerde Marcos Senesi. Donderdag, in de uitwedstrijd tegen IF Elfsborg (3-1 nederlaag), koos Arne Slot nog voor Wouter Burger in het centrum van de verdediging. Ook keert Justin Bijlow terug in de basiself, nadat hij de wedstrijd in Zweden vanwege een schorsing aan zich moest laten voorbijgaan. Op de bank ontbreekt Róbert Bozeník, die een transfer naar Fortuna Düsseldorf gaat maken.

Opstelling FC Utrecht: Paes; Ter Avest, Van der Hoorn, Janssen, Warmerdam; Maher, Ramselaar, Timber; Gustafson, Douvikas, Sylla

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Hendriks, Malacia; Kökçü, Toornstra, Til; Jahanbakhsh, Linssen, Sinisterra.