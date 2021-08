Bayern München haalt aanvoerder Marcel Sabitzer weg bij RB Leipzig

Zondag, 29 augustus 2021 om 12:20 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:21

Bayern München gaat zich versterken met Marcel Sabitzer, zo bevestigt transfermarktexpert Fabrizio Romano. De 27-jarige middenvelder komt over van RB Leipzig en kost volgens eerdere berichtgeving van BILD circa zestien miljoen euro. Sabitzer gaat weer samenwerken met Julian Nagelsmann, zijn oude trainer bij Leipzig. De aankoop zou op zaterdag 11 september uitgerekend tegen Leipzig kunnen debuteren voor zijn nieuwe club.

Sabitzer is de aanvoerder van Leipzig, al had hij vanwege een spierblessure geen basisplaats in de eerste twee competitieduels. Hij maakte als invaller zijn opwachting tegen 1. FSV Mainz (1-0 nederlaag) en VfB Stuttgart (4-0 zege). Hij kwam in 2014 over van Rapid Wien, werd in zijn eerste seizoen verhuurd aan Red Bull Salzburg en kwam nadien tot 177 competitieduels en 40 doelpunten voor Leipzig. Sabitzer, 54-voudig international van Oostenrijk, is een bepalende speler voor Leipzig. In maart 2020 hielp hij die Roten Bullen met twee doelpunten tegen Tottenham Hotspur (3-0 zege) nog naar de kwartfinale van de Champions League, een unicum in de clubhistorie.

BILD maakte zaterdagavond al melding van de interesse van Bayern in Sabitzer. De regerend kampioen was nog niet tevreden over de selectie en hoopt met Sabitzer 'meer power' binnen te halen, klonk het. Voorafgaand aan het Bundesliga-duel op zaterdagavond tussen Bayern en Hertha BSC (5-0) werd sportief directeur Hasan Salihamidzic gevraagd naar de ontwikkelingen rondom Sabitzer. “We zullen doen wat financieel haalbaar is. We hebben de speler al benaderd”, zo liet Salihamidzic weten voor de camera van Sky. Ilaix Moriba werd al genoemd als potentiële opvolger van Sabitzer bij Leipzig. Het achttienjarige talent, dat beschikt over een aflopend contract bij Barcelona, is het nog niet eens geworden over een verlenging en komt voorlopig in actie namens Barcelona B.

Bayern gaat met de komst van Sabitzer door met het wegkopen van belangrijke pionnen van rivaliserende clubs. Verdediger Dayot Upamecano kwam deze zomer al voor 42,5 miljoen euro over van Leipzig, terwijl 25 miljoen euro werd betaald om Nagelsmann weg te halen bij de concurrent: een recordbedrag voor een trainer. Leipzig heeft zich pas in de afgelopen jaren ontwikkeld tot topclub, maar in het verleden richtte Bayern zich al op sterspelers van Borussia Dortmund. Zo kwamen Mario Götze, Robert Lewandowski en Mats Hummels rechtstreeks over van BVB. Eerder deze maand erkende Salihamidzic ook dat Bayern interesse heeft in Erling Braut Haaland, al wordt zijn komst momenteel niet realistisch geacht.