‘Ik heb veel talenten gezien, maar Daramy staat wel in de top vijf’

Zondag, 29 augustus 2021 om 10:38 • Rian Rosendaal

Ajax heeft met het aantrekken van Mohamed Daramy uitstekende zaken gedaan, zo oordeelt Kevin Diks. De rechtsbenige verdediger speelde bij FC Kopenhagen enige tijd samen met de aanwinst van de Amsterdamse club en zag van dichtbij over hoeveel kwaliteiten Daramy beschikt. De pas negentienjarige en multifunctionele buitenspeler werd zaterdag officieel gepresenteerd als aanwinst van Ajax.

"Ik heb veel talenten gezien in mijn carrière, maar hij zit wel in de top vijf", zo opent de dolenthousiaste Diks zondag in gesprek met de NOS. De term 'exceptioneel talent' komt zelfs voorbij. "Hij is jong, maar al zo volwassen. Hij weet wanneer hij een actie moet maken en wanneer hij de bal juist in de ploeg moet houden. En hij doet zijn verdedigende taken. Hij was gewild bij veel clubs."

Trainer Erik ten Hag heeft eindelijk zijn gewenste versterking binnen, want Daramy kan naast de linkerflank ook centraal uit de voeten. "En hij houdt overzicht voor de goal", voegt Diks toe. "Laatst speelden we tegen Lokomotiv Plovdiv. Hij maakte een geweldige actie en ik liep naar de tweede paal. Niet iedereen ziet dan zo'n loopactie, maar hij speelde de bal door de benen van de tegenstander naar mij. Aan zulke dingen zie je zijn voetbalgogme af", aldus de voormalig verdediger van onder meer Vitesse en Fiorentina.

"In één-tegen-één-duels is hij heel sterk", vervolgt Diks zijn lofzang op de bij Kopenhagen vertrokken Daramy. "Hij zorgt dat een verdediger een keuze moet maken, terwijl het eigenlijk andersom moet zijn. En dan is hij weg. Echt weg." Diks verwacht dat Daramy stappen gaat zetten in zijn nog prille loopbaan. "Mohamed is een goede jongen. Hij is leergierig en hongerig naar succes en naar het ontplooien van zijn talent. Hij lag bij ons goed in de groep, dus iedereen gunt hem deze stap van harte."