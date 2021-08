Bruma heeft na zaterdag beste gemiddelde van alle PSV’ers: ‘Hij is gelukkig’

Zondag, 29 augustus 2021 om 09:47 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:57

Bruma bepaalde zaterdag diep in de extra tijd op heerlijke wijze het slotakkoord in het duel tussen PSV en FC Groningen (5-2). De zeven minuten voor tijd voor Eran Zahavi ingevallen aanvaller schoot de bal fraai buiten het bereik van doelman Peter Leeuwenburgh. Bruma kwam dit seizoen tot 3 doelpunten in 246 speelminuten voor PSV in alle competities: zijn gemiddelde van één goal per 82 minuten is zelfs het beste van alle PSV-spelers.

“De ontwikkeling van Bruma na zijn terugkeer bij PSV is goed”, vertelde trainer Roger Schmidt aan het Eindhovens Dagblad. “Hij is gelukkig in de groep en laat kwaliteit zien. De goal is belangrijk voor zijn vertrouwen, nu hij hier een nieuwe start heeft gemaakt. Het is belangrijk dat hij zich goed voelt bij de fans, in de groep, in het stadion.”

“Dat doet hij en dit helpt hem daar verder bij”, benadrukte Schmidt, die een week geleden na de 4-1 zege op SC Cambuur al aangaf dat hij hoopt dat de aanvaller blijft. “Anders zou ik hem ook niet gebruiken als ik hem niet belangrijk vind. Ik vind hem een goede speler en ik zie veel potentie bij hem. Uiteindelijk is het zijn beslissing. Je weet nooit wat er gebeurt tot de transferdeadline van eind augustus”, zei de Duitser toen.

Na zijn seizoen op huurbasis in Griekenland bij Olympiacos leek Bruma reeds te zijn afgeschreven en werd hij nadrukkelijk gelinkt aan een vertrek. De Griekse club sprak met PSV over een lagere transfersom en ook Besiktas toonde interesse in de ex-speler van onder meer Galatasaray. Vooralsnog lijkt het erop dat de aankoop van vijftien miljoen euro in Eindhoven blijft.