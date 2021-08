Danny Buijs haalt uit na nederlaag tegen PSV: ‘Ongelooflijk amateuristisch’

Zondag, 29 augustus 2021 om 09:24 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:32

FC Groningen hield vier punten over aan de eerste Eredivisie-duels met SC Cambuur (1-2) en FC Utrecht (0-0), maar zaterdagavond ging het team van Danny Buijs flink onderuit bij PSV: 5-2. Voor het eerst sinds Buijs trainer van FC Groningen is, werd er meer dan drie keer gescoord in een eerste helft van een competitieduel van de Groningers. Buijs betreurde dat zijn team een 1-2 voorsprong volledig uit handen gaf in Eindhoven.

Cyriel Ngonge, die vijf van de veertien schoten van zijn ploeg tegen PSV voor zijn rekening nam, was verantwoordelijk voor de 1-1 en de 1-2. PSV ging echter met een 3-2 voorsprong de rust in en liep in de tweede helft verder uit. “Als je vijf doelpunten tegen krijgt en vier zijn er uit een spelhervatting, dan vind ik dat ongelooflijk amateuristisch”, vertelde Buijs na afloop in gesprek met ESPN.

“Het wordt op dit niveau afgestraft als je afspraken niet nakomt. Uiteindelijk ben ik eindverantwoordelijk, dus dat doet wel een beetje pijn.” PSV had het vooral in de eerste helft lastig met de noorderlingen. “Als we een keer een goed resultaat hadden kunnen halen bij een topclub, was het nu wel", onderstreepte Buijs.

"Aan de ene kant ben ik trots hoe we aan de bal speelden. We hebben goede dingen laten zien. Maar we hadden vaker moeten scoren, als we wat nauwkeuriger waren geweest. Organisatorisch hebben we te veel fouten gemaakt." FC Groningen speelt na de interlandperiode in eigen huis de 'Derby van het Noorden' tegen sc Heerenveen.