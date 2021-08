Unicum voor Gakpo in Eredivisie: ‘Ik denk dat ik klaar ben voor Oranje’

Zondag, 29 augustus 2021 om 08:46 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:33

Cody Gakpo was zaterdagavond een van de uitblinkers in het duel tussen PSV en FC Groningen (5-2) in de Eredivisie. De aanvaller opende al na zeven minuten op heerlijke wijze de score in Eindhoven en stond daarna ook aan de basis van de 3-2 van André Ramalho en de 4-2 van Eran Zahavi. Gakpo was daarmee voor het eerst in zijn nog prille carrière direct betrokken bij drie goals in één Eredivisie-wedstrijd.

“Het was zeker een lekker doelpunt”, doelde Gakpo in gesprek met ESPN op zijn rake schot via de rechterpaal. “Alleen kregen we daarna helaas snel twee tegengoals om de oren. We waren niet scherp genoeg in de duels. We twijfelden te veel of we vooruit moesten stappen of blijven staan. FC Groningen heeft een goede ploeg en maakt de kansen die ze krijgen ook meteen af. Daarna herstellen we het goed.”

Wat een heerlijke goal van Cody Gakpo! ?? #?? #PSVGRO is nu te zien op ESPN pic.twitter.com/UaF5aE1sy0 — ESPN NL (@ESPNnl) August 28, 2021

PSV was in de eerste helft goed voor twee goals uit een corner, eerst via een eigen doelpunt van Mo El Hankouri en daarna was ook Ramalho op slag van rust trefzeker. Dat betekent dat PSV nu al meer Eredivisie-goals uit een corner heeft gemaakt dan vorig seizoen: 4 na 27 corners (exclusief de tweede helft, red.) versus 3 na 199 corners. “Waar dat aan ligt? Ramalho kan goed koppen”, lachte Gakpo. “En ik denk dat de voorzetten wat beter zijn. Ook dat we een beter idee hebben wat we precies willen voor de goal. Ik denk dat we vorig seizoen soms maar wat deden.”

Gakpo kreeg de vraag of hij zichzelf als een basiskracht voor het Nederlands elftal beschouwt. De aanvaller meldt zich maandag bij Oranje voor de naderende wedstrijden in de WK-kwalificatie. “Dat is niet aan mij. Het ligt eraan hoe de bondscoach denkt over zijn opstelling. Ik denk wel dat ik er klaar voor ben. Ik heb goede wedstrijden achter de rug en ik voel me lekker. Maar het is natuurlijk aan de bondscoach.”

“Een fantastische gozer”, oordeelde analyticus Marciano Vink vanuit de studio van ESPN. “Welbespraakt en heeft wat te vertellen. Je hebt heel veel jonge spelers en die staan daar en dan komt er niet veel uit. Ik krijg gewoon een smile als ik naar hem kijk en zijn interviews hoor. Hij zit niet hoog in de boom en hij is vrij realistisch. Het is een frisse verschijning.”

PSV is voor het eerst sinds 2014/15 erin geslaagd elf goals te maken in de eerste drie speelronden van een Eredivisie-seizoen (toen twaalf treffers). De Eindhovenaren kwamen daarnaast voor het eerst sinds 27 april 2013 tot vijf doelpunten in een Eredivisie-duel met FC Groningen, toen werd het ook 5-2.