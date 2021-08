PEC beleeft wéér rampzalige start: ‘Zo maak je die jongens én het elftal kapot’

Zondag, 29 augustus 2021 om 08:03 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:33

Voor de derde keer in de laatste vier Eredivisie-seizoenen is PEC Zwolle puntloos gebleven in de eerste drie competitieduels van de voetbaljaargang. Na de nederlagen tegen Vitesse (0-1) en NEC (2-0) was Willem II zaterdagavond ook te sterk voor het team van trainer Art Langeler. PEC wist daarnaast voor het eerst sinds 2003/04 niet te scoren in de eerste drie Eredivisie-duels van een seizoen. Bram van Polen maakt zich grote zorgen.

Van Polen vindt het tekenend dat PEC zaterdag in Tilburg op een gegeven moment met vijf jeugdspelers op het veld stond. Rav van den Berg (17), Eliano Reijnders (20) en Tomas van den Belt (20) verschenen aan het startsignaal en later vielen Chardi Landu (20) en Samir Lagsir (18) in. “Het betekent ook dat we heel goed bezig zijn, maar we kunnen niet verwachten dat al die jongens er meteen staan. Daarnaast zijn we met zijn allen ook niet goed genoeg, het is gewoon echt niet goed genoeg wat we laten zien”, benadrukte de captain van de Zwollenaren na afloop in gesprek met ESPN.

“Als je eigen jeugd wil inpassen, is het leuk als je dat in een goed elftal doet en er een of twee in kunnen komen als het draait. Maar vijf in één keer is denk ik te veel. Ik denk dat we daar heel goed naar moeten kijken. Want als wij zo door blijven gaan, gaan wij een héél, héél moelijk seizoen tegemoet. We kunnen niet te veel inzetten op eigen jeugd. Als je er vijf of zes in een keer wil inpassen, maak je die jongens kapot en ook het elftal kapot”, benadrukte Van Polen, die constateerde dat PEC heel moeilijk tot kansen komt.

Tien verschillende spelers van PEC deden tegen Willem II een doelpoging, maar al deze schoten bij elkaar leverden een Expected Goals-waarde van slechts 0,5 op. “Wij hebben nul doelpunten gemaakt in drie wedstrijden tegen Vitesse, Willem II en NEC. Met alle respect, maar het is niet alsof we tegen Ajax, PSV en Feyenoord hebben gespeeld.” Van Polen hoopt dat er nog het een en ander mogelijk is in de slotfase van de transfermarkt. “Ik weet dat er niet veel geld is en dat we creatief moeten zijn. De spelers die dan gehaald worden, moeten wel meteen raak zijn.”