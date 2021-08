Zondag, 29 Augustus 2021

Paul Pogba maakt zijn volgende club duidelijk

Sparta Rotterdam is akkoord met FC Groningen over de verkoop van Laros Duarte. De middenvelder, die in beeld is als vervanger van Azor Matusiwa, verwacht spoedig ook tot een persoonlijk akkoord te komen. (Algemeen Dagblad)

Tottenham Hotspur wil de concurrentie aangaan met Chelsea en RB Leipzig om Ilaix Moriba. Op dit moment heeft Chelsea de beste papieren voor de jongeling van Barcelona, die naar Engeland wil. (Daily Mail)

Paul Pogba heeft definitief zijn zinnen gezet op een transfer naar Real Madrid. De middenvelder gaat zijn contract bij Manchester United uitdienen om na dit seizoen transfervrij naar de Spaanse hoofdstad te verkassen. (Marca)

AC Milan heeft een bod van tien miljoen euro uitgebracht op Jesús Corona. FC Porto zet echter in op zeventien miljoen euro, maar zal naar verwachting ook genoegen nemen met vijftien miljoen. (Gianluca Di Marzio)

Borussia Dortmund heeft een huuraanbod neergelegd bij Manchester United voor Diogo Dalot. De Engelsen zijn geneigd daarop in te gaan indien Kieran Trippier van Atlético Madrid haalbaar is als vervanger. (The Athletic)