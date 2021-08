Winnend Real Madrid is één van vier gedeelde koplopers van LaLiga

Zaterdag, 28 augustus 2021 om 23:55 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:04

Real Madrid heeft zich hersteld van de doelpuntrijke misstap van afgelopen weekeinde in LaLiga. Zes dagen na de 3-3 remise tegen Levante was het team van Carlo Ancelotti met minimaal verschil te sterk voor het Real Betis van Manuel Pellegrini: 0-1. Daniel Carvajal maakte de enige treffer. Real Madrid, Sevilla, Valencia en Real Mallorca gaan met zeven punten uit drie duels aan kop in de Spaanse competitie.

In de eerste helft, die van meer naar minder ging, was Real Madrid de betere ploeg in de openingsfase. Het team van Ancelotti domineerde en zorgde ook voor dreiging via met name Vinícius Júnior. Na een goede actie van de Braziliaan op links schoot Karim Benzema de bal maar net naast het doel van Rui Silva.

???????? ???????????????? ?? Het is de rechtsback van Real Madrid die de score na een uur spelen opent!#ZiggoSport #LaLiga #RealBetisRealMadrid pic.twitter.com/hP6RExP7Qo — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 28, 2021

Betis kwam echter beter voor de dag naarmate de eerste helft vorderde en zette Thibaut Courtois ook enkele keren aan het werk. De doelman maakte een vrije trap van Nabil Fekir onschadelijk, zag een schot van Sergio Canales over zijn doel gaan en enkele minuten voor de pauze liet hij zich niet verrassen door een poging van Juanmi.

Real Madrid probeerde na de pauze in een hoger tempo te spelen, maar het team van Ancelotti had zichtbaar moeite om voor gevaar te zorgen. Na een uur spelen viel toch de 0-1: Juanmi verprutste een twee-tegen-één-situatie en in de tegenaanval viel de openingsgoal. Vinícius Júnior kon de bal op links net binnenhouden, waarna Gareth Bale het overzicht behield en Carvajal het leer met een piekfijne volley in de linkerhoek werkte.

Nadien hadden Marco Asensio en Eden Hazard nog uitzicht op een doelpunt. Na een goede balverovering ging de poging van de Spanjaard net naast en Rui Silva hield de Belg van het scoren af. Diep in de extra tijd eindigde een inzet van Martin Montoya in de handen van Courtois. Real Madrid, al sinds 30 januari in 21 competitieduels op rij ongeslagen, speelt na de interlandperiode een thuiswedstrijd tegen Celta de Vigo.