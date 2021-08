Derde clean sheet van winnend Besiktas blijkt zeldzame prestatie

Zaterdag, 28 augustus 2021 om 23:02 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:04

Besiktas heeft zaterdag drie punten overgehouden aan het duel met Fatih Karagümrük in de Süper Lig. Het team van trainer Sergen Yalçin won dankzij een raak schot van Alex Teixeira na nog geen half uur spelen met 1-0. Besiktas en Konyaspor zijn voorlopig met zeven punten uit drie duels de gedeelde koplopers van de Turkse competitie.

Een geplaatste inzet van Teixeira in de rechterhoek vanaf een meter of achttien was te machtig voor doelman Emiliano Viviano. Voor Salih Ucan zat het duel er vlak na rust reeds op. De middenvelder gaf Erhun Öztümer ter hoogte van de middenlijn een tik van achteren en ontving zijn tweede gele kaart. Ondanks de ondertalsituatie hield de regerend landskampioen stand.

Het is voor het eerst sinds 1985/86 dat Besiktas na de eerste drie speeldagen nog geen enkele tegengoal om de oren heeft gekregen. Na de interlandperiode wacht een thuisduel met Yeni Malatyaspor. Galatasaray speelt zondag uit bij Kasimpasa, terwijl Fenerbahçe een uitduel met Altay wacht.