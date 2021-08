PEC Zwolle stelt bij Willem II ook in nieuwe formatie diep teleur

Zaterdag, 28 augustus 2021 om 22:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:01

Willem II heeft zaterdagavond een minimale overwinning geboekt in de Eredivisie. In het Koning Willem II Stadion kregen de Tilburgers visite van PEC Zwolle, dat met 1-0 nederlaag naar huis gestuurd werd. Görkem Saglam kroonde zich tot matchwinner door na 53 minuten het enige doelpunt van de wedstrijd aan te tekenen. Het was de derde nederlaag op rij voor de Zwollenaren, die dit seizoen nog niet wisten te scoren en vier tegentreffers incasseerden. Willem II boekte de tweede overwinning op rij.

Trainer Art Langeler besloot de Zwolse defensie te versterken en stuurde zijn ploeg in een 5-3-2-formatie het veld in. Trainer Fred Grim was uiteraard tevreden over de 0-3 zege op Vitesse van vorige week en liet zijn basiself ongewijzigd. Dat bleek een juiste beslissing, want in de vierde speelminuut kreeg Willem II al de eerste grote kans van de wedstrijd. Kwasi Okyere Wriedt ontving een pass op maat in het zestienmetergebied, maar het schot dat volgde ging rakelings naast.

In de elfde speelminuut was PEC voor het eerst aan zet. Pelle Clement zag ruimte voor het schot en in plaats van de bal af te leggen op Eliano Reijnders, besloot hij zelf te schieten: naast. Even later raakte de spits geblesseerd en moest hij zich in de 23ste speelminuut al laten vervangen door Chardi Mpindi Landu. De score werd vijf minuten later bijna verdubbeld, toen Thomas van den Belt de bal op knullige wijze verspeelde maar Wriedt verzuimde het buitenkansje te verzilveren.

Kort nadat PEC in de tweede helft een nieuwe, tevergeefse duit in het zakje deed, viel de bal aan de overzijde binnen. Na fraai combinatiespel legde Mats Köhlert de bal terug op Saglam, die doelman Kostas Lamprou met een schuiver in de linkerbenedenhoek verschalkte: 1-0. Vervolgens brak er een impasse aan, die pas in de tachtigste minuut doorbroken leek te worden. Köhlert rondde koelbloedig af na een pass van achteruit, maar zijn treffer werd op advies van de grensrechter afgekeurd door scheidsrechter Ingmar Oostrom.